這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
勇士給金塊下馬威 首節51分創NBA紀錄
運動

勇士給金塊下馬威 首節51分創NBA紀錄

自動綁鞋帶還能調鬆緊 Nike發布進化鞋款
科技

自動綁鞋帶還能調鬆緊 Nike發布進化鞋款

梅伊脫歐表決慘輸 平穩分手陷更大不確定
國際

梅伊脫歐表決慘輸 平穩分手陷更大不確定

鼓勵男性改變形象 美刮鬍刀廣告掀論戰
國際

鼓勵男性改變形象 美刮鬍刀廣告掀論戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
味全龍復籍等同新球隊加盟 頂新依規定要先繳5.8億
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
味全龍有望大復活
解散20年的職棒球隊味全龍傳出可望復活，對此傳聞，頂新集團頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋證實，審慎評估中，包括球員及教練還在洽詢及諮詢階段。
新聞專題
味全龍有望大復活1/5

味全龍復籍等同新球隊加盟 要先繳5.8億

最新更新：2019/01/16 16:20
中職16日聲明指出，對於頂新有意加盟表示歡迎。但味全龍隊已非會員，依中職規定加盟要先繳5.8億元，最快2021年才能上一軍。（中央社檔案照片）
中職16日聲明指出，對於頂新有意加盟表示歡迎。但味全龍隊已非會員，依中職規定加盟要先繳5.8億元，最快2021年才能上一軍。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北16日電）味全龍隊傳出有意重回中職，中職發出聲明指出，對於頂新有意加盟表示歡迎。但味全龍隊已非會員，等同新球隊加盟，依照中職規定，要先繳5.8億元，最快2021年才能上一軍。

味全龍傳出有意復籍，除了已經與中職會長吳志揚通電話初步表達意願，母企業頂新集團也證實初步與球員、教練洽詢，包括昔日味全龍隊球星張泰山、黃平洋等人都表示「樂觀其成」。

中職今天發出聲明稿指出，味全龍棒球隊於1999年宣布解散並退出中職團體會員會籍，現已非本聯盟團體會員；這也表示，味全龍隊復籍等同於新球隊，需要先繳交5.8億元，最快2021年上一軍。

中職在2017年9月常務理事會針對球隊擴增辦法有決議，也訂出企業資格審核，包括加盟金新台幣1.2億元、5年經營保證金3.6億元、地方棒球振興基金1億元，新球隊加盟，需要先繳5.8億元。

根據新球隊加盟辦法，有意願加盟中職的球團，要獲得常務理事會審核全數通過，頂新目前無附屬球隊，加盟第一年除擁有第一順位選秀權外，前4輪選秀每輪可以再多選一名球員，第一年可以從原有4隊30人保護名單外各選1人，並支付原球團權利金，還要先打滿一年二軍賽事、隔年才能升上一軍。

中職對於頂新集團擬組球隊加盟表示歡迎，「依新球團加盟辦法，有意籌組球隊加入本聯盟之企業，可事先提交新球團經營企劃書等相關書面文件審查」。（編輯：吳協昌）1080116

味全龍 小檔案
  • 中華職棒創始4支球隊之一，曾經6度打入年度總冠軍賽，4次拿下總冠軍。早年職棒興盛時期，與兄弟象隊交手的對戰組合「龍象大戰」經常是票房保證。
  • 1989年10月，與統一獅、三商虎、兄弟象成立中華職棒聯盟。
  • 1990年，拿下職棒元年總冠軍。
  • 1997年到1999年，拿下隊史首次3連霸。
  • 1999年，味全龍解散。主因是1996年中職爆發簽賭案，球迷失望，觀戰人數驟減，中職遭受嚴重打擊，時報鷹因此解散，另外，也因味全當時營運不佳，營運陷入虧損。
延伸閱讀
傳味全龍隊重返中職 趙士強：好事但不知情中職史上一大懸案 當時轉播的兩家電視台都沒拍到
地機族
請繼續往下閱讀