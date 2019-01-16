味全龍復籍等同新球隊加盟 要先繳5.8億

中職16日聲明指出，對於頂新有意加盟表示歡迎。但味全龍隊已非會員，依中職規定加盟要先繳5.8億元，最快2021年才能上一軍。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北16日電）味全龍隊傳出有意重回中職，中職發出聲明指出，對於頂新有意加盟表示歡迎。但味全龍隊已非會員，等同新球隊加盟，依照中職規定，要先繳5.8億元，最快2021年才能上一軍。

味全龍傳出有意復籍，除了已經與中職會長吳志揚通電話初步表達意願，母企業頂新集團也證實初步與球員、教練洽詢，包括昔日味全龍隊球星張泰山、黃平洋等人都表示「樂觀其成」。

中職今天發出聲明稿指出，味全龍棒球隊於1999年宣布解散並退出中職團體會員會籍，現已非本聯盟團體會員；這也表示，味全龍隊復籍等同於新球隊，需要先繳交5.8億元，最快2021年上一軍。

中職在2017年9月常務理事會針對球隊擴增辦法有決議，也訂出企業資格審核，包括加盟金新台幣1.2億元、5年經營保證金3.6億元、地方棒球振興基金1億元，新球隊加盟，需要先繳5.8億元。

根據新球隊加盟辦法，有意願加盟中職的球團，要獲得常務理事會審核全數通過，頂新目前無附屬球隊，加盟第一年除擁有第一順位選秀權外，前4輪選秀每輪可以再多選一名球員，第一年可以從原有4隊30人保護名單外各選1人，並支付原球團權利金，還要先打滿一年二軍賽事、隔年才能升上一軍。

中職對於頂新集團擬組球隊加盟表示歡迎，「依新球團加盟辦法，有意籌組球隊加入本聯盟之企業，可事先提交新球團經營企劃書等相關書面文件審查」。（編輯：吳協昌）1080116