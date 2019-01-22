遭資深藝人鄭惠中打巴掌 鄭麗君：民主不容傷害

關懷演藝人員春節餐會22日在台北神旺大飯店舉行，文化部長鄭麗君（左2）、華視總經理莊豐嘉（右）出席與會，和資深藝人常楓（中）等合影留念。中央社記者裴禛攝 108年1月22日

（中央社記者汪宜儒台北22日電）文化部長鄭麗君今天中午在資深藝人春節餐會上遭鄭惠中打了一記耳光，鄭麗君在臉書公開回應：「個人受辱事小，民主不容傷害。」

鄭麗君表示，自己在出席關懷演藝人員基金會主辦的資深藝人春節餐會上，感受到大家如同一家人、年節將近的歡樂，也特別感謝有諸多藝人前輩鼓勵她留任、繼續推動文化政策。

對於被攻擊一事，她表示遺憾，並還原現場狀況，「餐會席間，我在跟資深藝人陳松勇、周遊、常楓、石雋、文夏等前輩一一問候時，突有一位不認識的女士上前攻擊我，麗君雖被嚇到，但請各位朋友不用擔心，也謝謝現場許多資深藝人前輩即時給予安慰。」

鄭麗君表示，自由民主是台灣最珍貴的價值，台灣社會有各種自由、多元的聲音，「我們期待彼此能夠對話、討論，但萬萬不該以暴力形式表達意見。」

影片來源：中央社

她說，個人受辱事小，但台灣得來不易的民主不容受到傷害，「我也要呼籲，台灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論，不要再複製任何暴力行為。」

對於文化部長遭攻擊一事，許多網友立即在鄭麗君的發文下面回應，除表達支持鄭麗君的立場，更有許多網友支持提告，譴責暴力。

餐會上，鄭麗君特地向資深藝人前輩們報告「五大好消息」，包括：文化部今年總預算占中央政府總預算突破百分之一，資深藝人相關補助預算額度也將倍增；全台四大資深藝人演出舞台今年陸續上線，文化部也將鼓勵地方政府創造更多表演舞台。

此外，文策院預計上半年成立，百億國發基金將點火帶進民間投資，以振興影視產業；除了原民台、客家台，今年中公視將成立台語頻道，提供更多演出機會；國家電影中心也已首度啟動電視史和廣播史整理。

關懷演藝人員春節餐會22日在台北神旺大飯店舉行，文化部長鄭麗君（右2）出席與會，和資深藝人陳松勇（右）、康凱（前左）等寒暄致意。中央社記者裴禛攝 108年1月22日

資深藝人餐敘 鄭麗君被鄭惠中打巴掌

（中央社記者鄭景雯台北22日電）文化部長鄭麗君今天出席關懷演藝人員春節餐會，致詞後下台逐桌向藝人敬酒，沒想到卻被資深藝人鄭惠中打一巴掌。

鄭麗君中午出席關懷演藝人員春節餐會，每年文化部長幾乎都會到場和資深藝人聚餐、致意，沒料到鄭麗君致詞下台後逐桌向藝人敬酒，卻被鄭惠中打了一巴掌，鄭麗君當場受到驚嚇。（編輯：唐聲揚）1080122