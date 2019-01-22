鄭麗君遭掌摑 蔡總統蘇揆致電慰問並譴責暴力

（中央社記者顧荃台北22日電）文化部長鄭麗君今天遭資深藝人鄭惠中打耳光，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與副院長陳其邁都致電鄭麗君慰問，也譴責非理性的暴力行為，呼籲理性表達意見。

文化部長鄭麗君今天中午在資深藝人春節餐會上遭鄭惠中打了一記耳光。鏡傳媒報導，鄭惠中指這是因為鄭麗君要推動廢除中正紀念堂，「前人種樹，後人乘涼，她一點都不知感恩」。

總統府發言人張惇涵表示，現在的台灣，是自由民主的台灣，每個人都能表達不同意見，立場可以不同，但打人就是不對，一位用心推動文化、照顧藝人的部長也不應該被這樣對待。

張惇涵轉述，蔡總統表示，對任何議題應該理性討論，不要助長非理性暴力行為。蔡總統於得知消息後，也致電給鄭麗君表達關心慰問，為鄭麗君加油打氣。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）說，蘇貞昌與陳其邁第一時間得知此事後，分別打電話給鄭麗君表達心疼不捨。

Kolas說，政院嚴厲譴責暴力行為，討論公共議題須保持理性，在民主自由的台灣，任何人對任何事都可以表達不同的意見跟想法，但是打人就是不對，不可以使用暴力。對於鄭麗君遭到羞辱式的襲擊，再次表達譴責。

對於中正紀念堂與去蔣化議題，Kolas說，這是社會長期討論的議題，需要更多討論達成共識，相信文化部在職掌範圍內會徵詢各界意見，做更好的處置。至於是否加強鄭麗君的維安，她說，寧願相信這是個案，呼籲各界理性討論跟看待公共議題。

民進黨主席卓榮泰則在臉書發文痛批：「部長被呼巴掌，這是什麼文化？我譴責暴力，其餘免講！」

民進黨發言人何孟樺透過新聞稿表示，民進黨一向尊重社會各界在民主社會表達意見與討論的自由與權利，但鄭惠中此舉完全扭曲言論自由社會的互相尊重與包容的可貴，做了最錯誤的示範。

何孟樺說，轉型正義的落實，是正常國家在民主深化過程中最重要的基礎工程，受民眾高度期待。民進黨嚴正譴責任何使用暴力行為來反映立場或公共政策，並要求鄭惠中立即向鄭麗君及社會大眾致歉。（編輯：謝佳珍）1080122