鄭惠中不滿去蔣化 曾參與統促活動

文化部長鄭麗君22日出席關懷資深藝人餐會，卻突遭藝人鄭惠中（圖）呼巴掌。鄭惠中傍晚出席記者會表示，願為自己情緒失控的衝動行為向鄭麗君道歉，但不會為抗議去蔣化一事道歉。中央社記者王飛華攝 108年1月22日

（中央社記者鄭景雯台北22日電）資深藝人鄭惠中今天在關懷演藝人員春節餐會打文化部長鄭麗君一巴掌，原因是不滿執政黨「去蔣化」，鄭惠中對政治似乎頗為熱衷，網友也找出她曾出席中華統一促進黨活動的照片。

鄭麗君今天中午出席關懷演藝人員春節餐會，每年文化部長幾乎都會到場和資深藝人聚餐、致意，正當她在和藝人陳松勇閒聊致意時，鄭惠中突然從後方打了她一巴掌，鄭麗君當場受到驚嚇。

鄭惠中今天傍晚也召開記者會，她只願為對打鄭麗君的行為表達抱歉，但絕對不為「去蔣化」道歉。

67歲的鄭惠中曾是60、70年代的女警歌手，通過中視試唱會後，成為簽約的歌星，也曾出過寫真集。35年前遭遇砂石車追撞意外，只能靠拐杖行走，她曾表示，「不良於行的那段時候為了復健，所有時間都跟醫院談戀愛。」也因此錯過了姻緣，在輪椅上待了多年。

2006年時，鄭惠中出席台北市消防節慶祝大會，當時的市長馬英九親自頒獎給義消楷模，她也是其中之一。不過鄭惠中對政治似乎頗為熱衷，網友也找出她曾出席中華統一促進黨活動的照片。

根據北市府文化局演藝團體資訊顯示，鄭惠中是「大中華文化藝術表演團」代表人，申請類別是「雜藝」，設立宗旨寫著「由資深藝人組織而成，每位資深藝人所具備之才藝以及幾十年豐富演藝經驗」，並且推廣兩岸文化及藝術交流，2007年時還曾邀請中國藝人李宇春來台灣表演。（編輯：吳協昌）1080122