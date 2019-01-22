鄭麗君挨巴掌 藝文界群起聲援表達立場

文化部長鄭麗君22日在資深藝人春節餐會挨了藝人鄭惠中一記耳光，插畫家厭世動物園在臉書以一幅反諷插圖表達支持鄭麗君的立場。（圖取自facebook.com/zooofdepression）

（中央社記者汪宜儒台北22日電）文化部長鄭麗君今天在資深藝人春節餐會挨了藝人鄭惠中一記耳光，藝文界人士紛紛透過臉書表達支持鄭麗君的立場，同時譴責暴力。

插畫家厭世動物園速繪一幅反諷插圖表達立場，寫道：「你知道嗎，在蔣介石時代打部長，可能就死翹翹了喔！（你敢說出來我就揍你）。」厭世動物園表示，「我只想說，不認識的女士可能沒有想過她所謂的『前人種樹，後人乘涼』套用在台灣的民主化來說，也是成立的。如果不是前人努力，甚至犧牲性命，爭取台灣的民主，現在可以打完部長還安然無事地開記者會嗎？」

作家羅毓嘉也發文對鄭惠中的作為與發言表達憤慨，他認為中正紀念堂要存要廢可以討論，「可是在歷史上蔣中正透過威權殺掉了多少人、毀掉多少人的家庭這根本已無疑義。就算先別提該怎麼算清楚白色恐怖受難者所承受的牢獄之災、無端消逝的生命，和一直伴隨著政治犯兒孫的恐怖惡靈好了，轉型正義，讓每個人都『只是』有機會認識蔣中正的真實面貌，都已經太便宜了他。」

羅毓嘉認為，當鄭惠中說出：「我本來想要賞她兩巴掌，只賞她一巴掌，已經太便宜她。」正表示，「我們就是浸潤在這『太便宜』的惡意裡頭長大的。沒給你兩巴掌已經太便宜了你。沒殺掉你已經便宜了你。沒有武力進犯已經便宜了你。但我們需要這種『便宜』嗎？只有最邪惡的靈魂，能夠說出這樣的話，因為他們根本就不把『法治』當一回事」。最後他說，「所以轉型正義壓根就還有很長的路要走。台灣加油」。

此外，前國影中心執行長林文淇認為，「這種人身攻擊的暴力必須譴責追究」。劇作家詹傑也表示，「不同意中正紀念堂改名，應該絕食靜坐理性表達意見，出手打人，除了妳自己爽，還有料定她不會還手，到底有什麼用！」

作詞人武雄文則表示，「文化部長代表台灣，代表台灣的文化，若此野蠻暴力的行為，沒有得到相對的懲戒，那麼此暴力文化便可能開始形成。此刻台灣，已經充滿了太多語言暴力、文字暴力、影像暴力、媒體暴力，亟待妥切處理，若肢體暴力再得到暗示，恣意滋長，就完完全全是個野蠻國家了」。（編輯：張雅淨）1080122