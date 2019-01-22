鄭麗君遭掌摑 總統：若在威權時代會是什麼結果

（中央社記者顧荃台北22日電）文化部長鄭麗君今天遭資深藝人鄭惠中打耳光，總統蔡英文在臉書發文表示，「同樣的行為如果發生在威權時代，會是什麼結果？這個問題的答案，正是我們應該珍惜民主的理由。」

鄭麗君中午出席關懷演藝人員春節餐會，沒料到致詞下台後逐桌向藝人敬酒，卻被資深藝人鄭惠中打了一巴掌。鄭惠中傍晚表示，因鄭麗君及執政黨提「去蔣化」政治主張，一時情緒激動、失控，向鄭麗君表達歉意。

蔡總統在臉書發文表示，看到影片，她撥了電話給鄭麗君，表達關心跟慰問，也希望鄭麗君放寬心，繼續加油。鄭麗君說沒事，展現出堅毅跟理性，這才是真正高貴的勇氣。

蔡總統表示，在自由民主的台灣，每個人都能表達不同意見。立場可以不同，但打人就是不對。她要呼籲台灣社會保持冷靜，對任何議題應該理性討論，不要助長非理性暴力行為。

蔡總統說，「同樣的行為如果發生在威權時代，會是什麼結果？這個問題的答案，正是我們應該珍惜民主的理由。」

行政院副院長陳其邁也在臉書發文指「面對暴力無所畏懼」，他表示，得知此事後，立刻在會議空檔打電話給鄭麗君表達關心與聲援。

陳其邁說，台灣是民主社會，意見或許不同，但絕不應該以暴力相向。一位有堅持、有理念的文化部長遭受暴力對待，應該共同譴責施加暴力的人，這樣才能無所畏懼，才能守護台灣社會的民主與自由。「麗君加油！」（編輯：黃國倫）1080122