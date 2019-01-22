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文化部長鄭麗君遭藝人打巴掌
文化部長鄭麗君22日出席關懷演藝人員春節餐會，致詞後下台逐桌向藝人敬酒，遭資深藝人鄭惠中打了一記耳光，鄭麗君在臉書回應：「個人受辱事小，民主不容傷害。」
新聞專題
文化部長鄭麗君遭藝人打巴掌4/9

郝龍斌稱鄭麗君遭掌摑官逼民反 綠委：胡言亂語

最新更新：2019/01/22 22:59
國民黨副主席郝龍斌22日在臉書上談論文化部長鄭麗君遭掌摑事件。（圖取自www.facebook.com/haulb）
國民黨副主席郝龍斌22日在臉書上談論文化部長鄭麗君遭掌摑事件。（圖取自www.facebook.com/haulb）

（中央社記者余祥、陳俊華台北22日電）文化部長鄭麗君今天遭資深藝人鄭惠中打耳光，國民黨副主席郝龍斌在臉書上發文表示，「這一耳光，官逼民反」。

郝龍斌言論馬上引起反彈，民進黨立法院黨團幹事長李俊俋批評郝龍斌胡言亂語，暴力就是暴力，沒有任何理由可以解釋，他說，拿肉圓爸來比喻更是「不倫不類，這種人就是頭腦不清楚」。

鄭麗君今天中午出席關懷演藝人員春節餐會，致詞結束後下台逐桌向藝人敬酒，沒料到卻被資深藝人鄭惠中打了一巴掌。鄭惠中傍晚表示，因鄭麗君及執政黨提「去蔣化」政治主張，一時情緒激動、失控，向鄭麗君表達歉意。

對於鄭麗君被打了一巴掌，郝龍斌晚間發文指原因是文化部一連串去中國化政策，這一巴掌很痛，但更多人因為民進黨政府刨根去中國化而錐心之痛、遍體鱗傷。

郝龍斌說，民進黨一連串文化刨根洗腦、去中國化，數典忘祖，不只是另一種「不見血的血滴子」，更是思想上的暴力霸凌。

郝龍斌更以上週一名男子因肉圓沒加辣而對家人施暴的家暴案件為類比，郝龍斌說，上週民眾包圍肉圓辣椒哥，登門教訓，就是因為民眾對這種事積怨已久、忍無可忍。

對於郝龍斌的發文， 李俊俋晚間向中央社記者表示，郝龍斌就是胡言亂語，暴力就是暴力，沒有任何理由可以解釋。大家若對議題有不同意見，都可以討論，不能以暴制暴，如果鄭惠中這樣的行為是官逼民反，「那鄭惠中跟鄭麗君道歉幹嘛？」

李俊俋更強調，郝龍斌拿肉圓爸來比喻是「不倫不類，這種人就是頭腦不清楚」。暴力就應該被譴責，可以有不同意見，但不能用暴力解決問題，這是最基本的道理，若郝龍斌作為政治人物連這個都不懂，「到底他還能做什麼我也不懂」。

不僅李俊俋不滿，郝龍斌發文之後，有不少網友按「怒」，還有網友留言說，「國民黨鼓勵忍無可忍的人可以施暴」、「我不滿意你的施政就可以動手教訓你嗎？」（編輯：林沂鋒/林淑媛）1080122

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