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文化部長鄭麗君遭藝人打巴掌
文化部長鄭麗君22日出席關懷演藝人員春節餐會，致詞後下台逐桌向藝人敬酒，遭資深藝人鄭惠中打了一記耳光，鄭麗君在臉書回應：「個人受辱事小，民主不容傷害。」晚間鄭惠中主動前往台北地檢署，檢察官訊問後，將她列妨害公務等罪嫌被告，並限制住居。
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文化部長鄭麗君遭藝人打巴掌6/17

官逼民反說惹議 郝龍斌：早有預感會被洗版[影]

最新更新：2019/01/23 11:51
影片來源：中央社

（中央社記者余祥台北23日電）國民黨副主席郝龍斌昨稱文化部長鄭麗君被打耳光是「官逼民反」，引發爭議。郝龍斌今天接受廣播專訪時解釋說，「民反」是否有理大家自有公評，但重要的是「官」應去反省檢討造成「民反」的原因。

鄭麗君昨天遭資深藝人鄭惠中打耳光，郝龍斌發文稱，這一巴掌很痛，但更多人因為民進黨政府刨根去中國化而錐心之痛、遍體鱗傷，此番言論引起眾多網友不滿。

郝龍斌早上接受由台北市議員游淑慧主持的「中廣論壇」廣播節目專訪，游淑慧問說，公親變事主的心情如何，是否感到後悔。

談及網路留言，郝龍斌說，他昨天發這篇文的時候，就有預感會被網友洗版，果真不出所料，不到30分鐘就有1700多則留言，至今有8000多個留言，其中大多都是負面、謾罵的內容。

郝龍斌澄清說，暴力當然是不對的，但他認為民進黨對待暴力應該有一致的標準，民進黨在野時經常使用暴力，2008年他擔任台北市長時，時任海協會會長陳雲林來台，時任民進黨黨主席蔡英文發動抗議，造成多名員警、民眾受傷，但當時蔡英文說的就是國民黨「官逼民反」。

另外，郝龍斌認為，民進黨不能在野時稱「官逼民反」，執政後就說不容許暴力，「民反」當然未必有理，像是太陽花學運，又或是這一次鄭惠中的掌摑事件，只是套一句時任民進黨主席蔡英文在太陽花學運時說的話，希望大家以同理心面對抗爭民眾。

郝龍斌強調，鄭惠中已承認打人不對，政府應該用同理心理解，並且反省，為什麼會讓民眾氣憤到儘管知道打人不對還是做了這件事，更要檢討過去是否用多數暴力強行推動年金改革、一例一休等。（編輯：楊凱翔）1080123

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