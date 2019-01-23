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文化部長鄭麗君遭藝人打巴掌
文化部長鄭麗君22日出席關懷演藝人員春節餐會，致詞後下台逐桌向藝人敬酒，遭資深藝人鄭惠中打了一記耳光，鄭麗君在臉書回應：「個人受辱事小，民主不容傷害。」晚間鄭惠中主動前往台北地檢署，檢察官訊問後，將她列妨害公務等罪嫌被告，並限制住居。
新聞專題
文化部長鄭麗君遭藝人打巴掌5/17

鄭麗君：轉型正義不能簡化為去蔣化

最新更新：2019/01/23 16:55
文化部長鄭麗君（前）23日下午在聯合辦公大樓南棟一樓就22日遭掌摑事件對外回應，鄭麗君表示，打人的行為令人遺憾，並感謝各界的關心。中央社記者郭日曉攝 108年1月23日
文化部長鄭麗君（前）23日下午在聯合辦公大樓南棟一樓就22日遭掌摑事件對外回應，鄭麗君表示，打人的行為令人遺憾，並感謝各界的關心。中央社記者郭日曉攝 108年1月23日

（中央社記者汪宜儒台北23日電）文化部長鄭麗君遭資深藝人鄭惠中打巴掌，鄭麗君今天出面回應，強調不該聚焦是否提告或接受道歉，更不該將轉型正義不合理標籤化，「轉型正義不能簡化為去蔣化，是在民主化。」

鄭麗君昨天出席關懷演藝人員春節聯歡餐會，卻在會中被鄭惠中打了一巴掌，引發軒然大波。鄭麗君今天下午面對大批媒體，神色凝重但語氣依舊冷靜堅定，她重申自己昨日在臉書的立場，希望大家珍惜台灣得來不易的民主。不過，在近15分鐘的回應裡，一提及那一巴掌，她一度停頓，「昨天整個臉上都麻麻的」。

鄭麗君說，看到昨天鄭惠中對外的兩度說明，發現對方對中正紀念堂的轉型處理是有誤解的，且提出不符合事實的資訊，「我有責任跟大家說明，轉型正義不能簡化為去蔣化，而是在民主化。」為此，鄭麗君特地帶了衛城出版的「無法送達的遺書」，希望鄭惠中能看看這本書，也能去國家人權博物館看一看。

有媒體在提問時指出，藍營針對巴掌事件回應了「官逼民反」一說，鄭麗君再度說明，透過這事件，大家該共同學習珍惜民主，「任何暴力行為都是不對的，任何事後的主張跟理由，都不能合理化暴力行為本身，不該鼓勵暴力，任何從政工作者都該有這樣的原則。」（編輯：吳協昌）1080123

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