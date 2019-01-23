官逼民反說惹議 卓榮泰批郝龍斌做官做太久

（中央社記者葉素萍台北23日電）文化部長鄭麗君遭資深藝人鄭惠中打耳光，國民黨副主席郝龍斌說「官逼民反」。民進黨主席卓榮泰今說，「做官做太久的人，就會有這種心態」，民間絕對不認為這樣，郝應自我檢討。

鄭麗君昨天被資深藝人鄭惠中打了一巴掌。鄭惠中表示，因鄭麗君及執政黨提「去蔣化」政治主張，一時情緒激動、失控，向鄭麗君表達歉意；國民黨副主席郝龍斌則表示，「這一耳光，官逼民反」。

台灣制憲基金會董事長辜寬敏今天出席台灣制憲基金會開幕式，辜寬敏說，老蔣對台灣的貢獻、對一般人民的傷害，大家各有看法；台灣轉型正義進展很慢，才會發生這樣的事，如果轉型正義有一步一步在進行，形成社會的共識，不可能發生這樣的事情。

對於鄭麗君被打耳光，辜寬敏說，他很遺憾，社會已有相當水準，「老蔣紀念館的問題還沒辦法解決，我覺得蔡總統應該負責任」。

民進黨主席卓榮泰今天也出席台灣制憲基金會開幕式，他說，對鄭麗君委屈不捨，但他希望不要因為這樣，「有人要刻意引起仇恨、引起對立」，轉型正義是一項重大、對於回復歷史真相的重要工程，必須徹底完成。

卓榮泰說，他會要求執政團隊，更周延、更謹慎、有效地逐步推動轉型正義所有事項，而且要與社會合理對話，工程最後就是讓社會停止對立、停止仇恨，希望社會正視此問題。

對於郝龍斌指「官逼民反」，卓榮泰說，「做官做太久的人，就會有這種心態」，民間絕對不認為是這樣，郝龍斌應深刻自我檢討。（編輯：趙蔚蘭）1080123