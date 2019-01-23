鄭惠中赴文化部道歉 鄭麗君因公務未現身[影]

資深藝人鄭惠中（中）22日在資深藝人春節餐會上打了文化部長鄭麗君一記耳光；鄭惠中23日在台北市議員應曉薇（前右）陪同下，赴文化部向鄭麗君致歉，但未見到鄭麗君。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日

（中央社記者陳政偉台北23日電）文化部長鄭麗君昨天中午在資深藝人春節餐會上，遭資深藝人鄭惠中打了一記耳光。鄭惠中今天前往文化部道歉；不過，鄭麗君因公務外出，兩人沒見到面。

鄭惠中上午前往文化部道歉，被媒體包圍，旁邊有抗議團體高喊口號「嚴厲譴責暴力」、「力挺鄭麗君部長」。

鄭麗君昨天餐會結束後在臉書公開回應：「個人受辱事小，民主不容傷害。」主辦餐會的華視總經理莊豐嘉表示，將報警處理。（編輯：張芷瑄）1080123

影片來源：中央社

資深藝人鄭惠中（中）22日在資深藝人春節餐會上打了文化部長鄭麗君一記耳光；鄭惠中23日在台北市議員應曉薇（前左）陪同下，赴文化部為呼巴掌行為向鄭麗君致歉。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日

資深藝人鄭惠中（中）23日上午前往文化部，欲親自為呼巴掌行為向文化部長鄭麗君致歉，鄭麗君因公務外出未現身。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日

文化部長鄭麗君22日中午在資深藝人春節餐會上，遭資深藝人鄭惠中打了一記耳光。台灣國辦公室主任陳峻涵（右3）23日前往文化部，獻花力挺鄭麗君，由藝術發展司司長張惠君（右2）代為接受。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日