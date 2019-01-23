這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡獎提名揭曉 羅馬真寵各獲10項提名最風光[影]
娛樂

奧斯卡獎提名揭曉 羅馬真寵各獲10項提名最風光[影]

C羅逃稅被罰6.7億元 躲過牢獄之災
運動

C羅逃稅被罰6.7億元 躲過牢獄之災

懷基因編輯胎兒第2例 中國婦女身孕10餘週
生活

懷基因編輯胎兒第2例 中國婦女身孕10餘週

書展亮點金庸茶館 武俠迷朝聖聊傳奇談江湖
文化

書展亮點金庸茶館 武俠迷朝聖聊傳奇談江湖

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
文化部長鄭麗君遭藝人打巴掌
文化部長鄭麗君22日出席關懷演藝人員春節餐會，致詞後下台逐桌向藝人敬酒，遭資深藝人鄭惠中打了一記耳光，鄭麗君在臉書回應：「個人受辱事小，民主不容傷害。」晚間鄭惠中主動前往台北地檢署，檢察官訊問後，將她列妨害公務等罪嫌被告，並限制住居。
新聞專題
文化部長鄭麗君遭藝人打巴掌1/19

鄭惠中赴文化部道歉 鄭麗君因公務未現身[影]

最新更新：2019/01/23 10:47
資深藝人鄭惠中（中）22日在資深藝人春節餐會上打了文化部長鄭麗君一記耳光；鄭惠中23日在台北市議員應曉薇（前右）陪同下，赴文化部向鄭麗君致歉，但未見到鄭麗君。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日
資深藝人鄭惠中（中）22日在資深藝人春節餐會上打了文化部長鄭麗君一記耳光；鄭惠中23日在台北市議員應曉薇（前右）陪同下，赴文化部向鄭麗君致歉，但未見到鄭麗君。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日

（中央社記者陳政偉台北23日電）文化部長鄭麗君昨天中午在資深藝人春節餐會上，遭資深藝人鄭惠中打了一記耳光。鄭惠中今天前往文化部道歉；不過，鄭麗君因公務外出，兩人沒見到面。

鄭惠中上午前往文化部道歉，被媒體包圍，旁邊有抗議團體高喊口號「嚴厲譴責暴力」、「力挺鄭麗君部長」。

鄭麗君昨天餐會結束後在臉書公開回應：「個人受辱事小，民主不容傷害。」主辦餐會的華視總經理莊豐嘉表示，將報警處理。（編輯：張芷瑄）1080123

影片來源：中央社
資深藝人鄭惠中（中）22日在資深藝人春節餐會上打了文化部長鄭麗君一記耳光；鄭惠中23日在台北市議員應曉薇（前左）陪同下，赴文化部為呼巴掌行為向鄭麗君致歉。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日
資深藝人鄭惠中（中）22日在資深藝人春節餐會上打了文化部長鄭麗君一記耳光；鄭惠中23日在台北市議員應曉薇（前左）陪同下，赴文化部為呼巴掌行為向鄭麗君致歉。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日
資深藝人鄭惠中（中）23日上午前往文化部，欲親自為呼巴掌行為向文化部長鄭麗君致歉，鄭麗君因公務外出未現身。中央社記者吳家昇攝　108年1月23日
資深藝人鄭惠中（中）23日上午前往文化部，欲親自為呼巴掌行為向文化部長鄭麗君致歉，鄭麗君因公務外出未現身。中央社記者吳家昇攝　108年1月23日
文化部長鄭麗君22日中午在資深藝人春節餐會上，遭資深藝人鄭惠中打了一記耳光。台灣國辦公室主任陳峻涵（右3）23日前往文化部，獻花力挺鄭麗君，由藝術發展司司長張惠君（右2）代為接受。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日
文化部長鄭麗君22日中午在資深藝人春節餐會上，遭資深藝人鄭惠中打了一記耳光。台灣國辦公室主任陳峻涵（右3）23日前往文化部，獻花力挺鄭麗君，由藝術發展司司長張惠君（右2）代為接受。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日
資深藝人鄭惠中22日在資深藝人春節餐會上掌摑文化部長鄭麗君。一名擁蔣人士23日上午身穿國旗衣、手中高舉國旗，在文化部前力挺鄭惠中。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日
資深藝人鄭惠中22日在資深藝人春節餐會上掌摑文化部長鄭麗君。一名擁蔣人士23日上午身穿國旗衣、手中高舉國旗，在文化部前力挺鄭惠中。中央社記者吳家昇攝 108年1月23日
地機族
請繼續往下閱讀