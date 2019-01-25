鄭麗君被打巴掌後 不讓老公開電視給孩子看

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（中央社記者汪宜儒台北25日電）文化部長鄭麗君日前被資深藝人鄭惠中打了一巴掌，她今天在周玉蔻的電台節目上坦言，事發後有傳簡訊給先生，「先不要看電視，也希望孩子不要看到。」

鄭麗君對於家人素來十分保護，對於私領域事務與個人感受也始終低調，被打了一巴掌後，她對外唯一稍露個人感受的說法也僅是淡淡一句：「整個臉上都麻麻的。」

周玉蔻在節目上問，挨了這巴掌，是否後悔留任。鄭麗君說：「人生從來沒有後不後悔，每個選擇的當下，我都會問自己心裡、以自己的想法來做選擇。我滿要求自己是個一致的人。」

文化部長鄭麗君（圖）22日出席活動時遭藝人鄭惠中突襲掌摑，25日上午鄭麗君到電台接受專訪時表示，當下被打、嚇到，也當然會痛，「可是心裡感受的傷心，比痛還要多。」（周玉蔻嗆新聞提供）中央社記者汪宜儒傳真 108年1月25日

鄭麗君也分享，當天離開現場後在車上，自己思考了一下這意味著什麼，但也是看到新聞後才知道對方的主張跟想法，「不過事後的主張不能合理化暴力，且看到對方對於中正紀念堂轉型有誤解、有錯誤資訊，因此當天就請文化部同仁發表聲明，也透過臉書表達了個人想法。」

對於外界認為不提告是過於寬容的說法，鄭麗君回應：「認識我的人都知道，我不是懦弱的人，是很堅持的人。」她說當下被打、嚇到，也當然會痛，「可是心裡感受的傷心，比痛還要多。」

鄭麗君認為，台灣已經非常民主，每個人都擁有言論自由，「所以我們可以用說的，有不同意見大家都可以說明。」節目上，她也持續重申事件不該聚焦自己被打，而是該藉這個機會重新聚焦思考，「民主社會可有不同立場但不能使用暴力，而轉型正義過去有太多被誤解，該重新思考轉型正義價值。」（編輯：吳協昌）1080125