政治受難團體聲援鄭麗君 轉型正義刻不容緩

（中央社記者陳俊華台北24日電）文化部長鄭麗君遭掌摑事件，多個政治受難者團體今天發表共同聲明，譴責暴力行為，並對鄭麗君及推動轉型正義工作的朋友表達支持與鼓勵，轉型正義刻不容緩。

鄭麗君22日出席關懷演藝人員春節聯歡餐會，被資深藝人鄭惠中打一巴掌，引發軒然大波。鄭麗君昨天面對媒體，重申希望大家珍惜台灣得來不易的民主。

民進黨立委周春米、尤美女與台灣二二八關懷總會理事長潘信行、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕、台北市二二八公義關懷協會理事長林黎彩、五十年代白色恐怖案件平反促進會理事長藍芸若等人上午在立法院舉行記者會，並由政治受難者團體發表共同聲明。

聲明指出，要嚴厲譴責暴力行為，轉型正義工作行之不易，但台灣是重視多元聲音的國家，任何意見都能自由表達，但若以身體暴力與言語汙辱表達意見，絕非民主表現，反而是「威權遺緒的殘留與體現」。這事件也代表台灣轉型正義工程起步太晚、成效不彰，必須堅持下去。

聲明也說，中正紀念堂的轉型、威權象徵處置等，鄭麗君都謹守公開對話、多元溝通原則，各界應予支持，積極參與對話；同時對於鄭麗君、推動轉型正義工作的朋友要表達支持與鼓勵，轉型正義刻不容緩、不能退縮，政治受難者當事人及家屬，「一定作為你們永遠的後盾」。

蔡寬裕表示，台灣是民主法治國家，儘管意識形態、政治立場不同，都可以公開討論，但不能使用暴力。政治受難團體要站出來發聲，聲援鄭麗君及推行轉型正義的單位，並鼓勵促進轉型正義委員會的工作夥伴。

周春米說，中正紀念堂是威權時代明顯象徵，中正紀念堂的轉型是促進轉型正義重要一環，但不能簡單濃縮為去蔣化，「而是民主的再進化」，政府處理相關威權象徵都非常謹慎，對掌摑事件沒辦法接受。

尤美女表示，台灣社會近期正醞釀「假正義之名、行暴力之實」的風氣，這是最該被譴責的，促轉絕對不是撕裂族群、簡化為去蔣化；不義遺址是要透過社會對話與創意去處理，呼籲社會要冷靜、理性面對。（編輯：王永志）1080124