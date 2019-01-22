鄭惠中：為打鄭麗君行為道歉 不為抗議去蔣化道歉

資深藝人鄭惠中（圖）22日傍晚在記者會中發表聲明指出，因對去蔣化政策不滿，在中午餐會一時情緒失控出手打人，對文化部長鄭麗君表達歉意，但不會對抗議去蔣化一事致歉。中央社記者王飛華攝 108年1月22日

（中央社記者鄭景雯台北22日電）在資深演藝人員春節餐會中打文化部長鄭麗君一巴掌的資深藝人鄭惠中今天表示，對打鄭麗君行為表達道歉，但絕不為「去蔣化」道歉。

鄭麗君中午出席在台北市神旺大飯店舉辦的資深演藝人員春節餐會，正在和藝人陳松勇閒聊致意時，鄭惠中突然從後方打了鄭麗君一巴掌；鄭麗君當場受驚嚇，一臉錯愕地說，「怎麼可以這樣呢」，但鄭惠中隨後轉頭就走。

鄭惠中傍晚穿黑色西裝套裝、拄著拐杖，在中國國民黨籍台北市議員應曉薇陪同下於台北市議會舉行6分鐘的記者會表示，她因鄭麗君及執政黨提「去蔣化」政治主張，一時情緒激動、失控，向鄭麗君表達歉意。這行為當然不對，但「對鄭部長及執政黨提出的去蔣化，本人提出憤怒及不滿，去蔣化就是否定歷史。」

她說，願對打鄭麗君一巴掌行為道歉，但不願對去蔣化儀式道歉，「去蔣不是台灣人民的共識」，（鄭麗君）身為文化部長，未傾聽民意而推動去蔣化，撕裂台灣人民情感，她鄭重聲明絕不為去蔣化道歉。

鄭惠中表示，先前在報上看到文化部提出要拆中正紀念堂，就有想打鄭麗君的念頭，中午第一次見到鄭麗君，「因為衝動，內心不滿，我想有很多人跟我一樣的想法。」

不過，媒體曾報導中正紀念堂轉型2項建議方案，主要都是朝展覽空間規劃，也提到現有中正堂建物擬不拆除，文化部當時也澄清，目前媒體訊息都是臆測，將待行政院跨機關協商確認轉型方向後，盡快對外說明並開公聽會。

記者會後，鄭惠中在應曉薇陪同下前往警察局說明。（編輯：李明宗）1080122