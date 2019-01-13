鄭麗君留任 中正紀念堂轉型公媒法成挑戰

（中央社記者鄭景雯台北13日電）文化部長鄭麗君確定留任，從她上任至今2年7個月內，不僅讓文化預算首次超過總預算1%，接下來仍有中正紀念堂轉型、公共媒體法草案等政策須推動。

行政院今天下午召開記者會，宣布人事新內閣成員，文化部長鄭麗君確定留任，而她也是少數讓影視、藝文圈都讚賞的文化部長，準行政院長蘇貞昌更是經過3度懇談留下鄭麗君。

事實上鄭麗君從2016年5月上任以來，完成不少文化基礎建設，為台灣文化政策發展奠定良好根基。其中包括近日行政院通過的「文化基本法」，不僅確立文化發展基本原則與施政方針，使文化治理也融入國家發展，厚植文化力。

黨政高層今天表示，鄭麗君關切的空總、華山、中正紀念堂轉型等重要改革4大案，蘇貞昌允諾全力支持，也是鄭麗君留任關鍵。

中正紀念堂轉型是鄭麗君任內期間重要議題，後續如何推動轉型也是下一階段的重要工作。文化部過去2年內舉辦多場中正紀念堂轉型討論工作坊，去年12月底提出2個可選擇的建議方案提出規劃報告，內容包含中正紀念堂歷史背景回顧、文化部推動中正紀念堂轉型歷程、未來推動組織轉型，及空間轉型的相關規劃與修法程序等。

文化部2020年將在空總以一機構三中心，打造台灣文化創新基地，同時提出「華山2.0–文化內容產業聚落」計畫；文化部長鄭麗君說，兩大計畫將拼上首都文化雙軸線的關鍵拼圖。

文化部已於去年底和經濟部、科技部，共同向行政院提出空總「台灣當代文化實驗場(C-Lab)」第二期2020到2027年的整體發展計畫，建構「當代藝術」、「音像媒體」和「社會創新」三大中心，以一機構三中心打造台灣重要的文化創新基地。

文化部同時向行政院提出從2020年到2024年的「華山2.0－文化內容產業聚落」計畫，在華山ROT案文創園區旁、已中止的BOT案現址，打造文化內容產業聚落，未來將由即將在今年上半年成立的文化內容策進院營運。

另外，鄭麗君任內也大力推動「公共媒體法」，擬訂修正施行後2年內，由公媒基金會完成整合央廣和中央社，公共媒體法草案目前已送至行政院審查中。

鄭麗君認為，過去台灣的文化政策缺乏「本國文化傳播權」的概念，面對強大國際競爭，不利於我們自己的文化內容發展。而在公共媒體方面，儘管我們從1998年開始有了公共電視台，卻一直面臨法制不夠完備、資源欠缺整合、預算嚴重不足的困境，無法扮演傳播本國文化的角色。

因此文化部積極推動要把「公共電視法」修正成「公共媒體法」，讓公媒平台大整合，期待它成為國家級的文化傳播平台；在這些基礎上，進一步推動數位時代的文化傳播。公共媒體對於國內可以提供公共資訊、服務多元族群、強化文化平權；而面對國際，不僅可以與世界分享台灣文化，也能夠成為最受國際信賴的亞洲新興公共媒體。（編輯：黃于）1080113