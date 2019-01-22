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新聞專題
文化部長鄭麗君遭藝人打巴掌
文化部長鄭麗君22日出席關懷演藝人員春節餐會，致詞後下台逐桌向藝人敬酒，遭資深藝人鄭惠中打了一記耳光，鄭麗君在臉書回應：「個人受辱事小，民主不容傷害。」
新聞專題
文化部長鄭麗君遭藝人打巴掌5/15

鄭惠中掌摑鄭麗君 列妨害公務被告限制住居

最新更新：2019/01/23 07:22
資深藝人鄭惠中（中）22日在餐會上掌摑文化部長鄭麗君，晚間主動到台北地檢署說明，訊後被列為妨害公務等罪嫌被告，並限制住居。中央社記者蕭博文攝 108年1月22日
資深藝人鄭惠中（中）22日在餐會上掌摑文化部長鄭麗君，晚間主動到台北地檢署說明，訊後被列為妨害公務等罪嫌被告，並限制住居。中央社記者蕭博文攝 108年1月22日

（中央社記者蕭博文台北22日電）資深藝人鄭惠中今天在餐會上掌摑文化部長鄭麗君，她晚間主動到台北市警局說明，再主動前往台北地檢署。檢察官訊問後，將鄭惠中列妨害公務等罪嫌被告，並限制住居。

鄭麗君今天中午在資深藝人春節餐會上遭鄭惠中摑耳光，主辦餐會的華視總經理莊豐嘉表示，將報警處理；警方雖尚未接獲相關報案，鄭惠中晚間仍主動到警局說明事情經過。

歷時3小時之久，鄭惠中做完筆錄步出警局，隨即主動前往北檢說明事發狀況。

鄭惠中在律師陪同下抵達北檢，並遭大批媒體包圍，頻說對不起、今天衝動了，隨即入內接受檢察官訊問。

檢察官訊問後，認為鄭惠中涉犯妨害公務、傷害、公然侮辱等罪嫌，考量她非現行犯而主動到案、坦承犯行，且為低收入戶，訊後限制住居。

鄭惠中離開地檢署時，並未多表示意見，針對媒體報導她曾參與統促黨活動，她說，誰都可以參加，不代表什麼。（編輯：林治平）1080122

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