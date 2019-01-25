NBA明星賽先發 詹姆斯與安特托昆博領銜

（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽先發名單出爐，洛杉磯湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）、密爾瓦基公鹿前鋒安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在票選後成為兩隊隊長。

詹姆斯代表的西區，先發陣容中還有金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）與杜蘭特（Kevin Durant）、休士頓火箭的哈登（James Harden）、奧克拉荷馬雷霆的喬治（Paul George）。

安特托昆博代表的東區，先發名單上還有費城76人的恩比德（Joel Embiid）、波士頓塞爾蒂克的厄文（Kyrie Irving）、多倫多暴龍的雷納德（Kawhi Leonard）、夏洛特黃蜂的華克（Kemba Walker），其中華克是這次先發10人中唯一首度在明星賽先發的球員。

詹姆斯15次參加明星賽，是這次明星賽先發球員中參賽次數最多的，他還在其中3次明星賽拿下最有價值球員（MVP），連續10次參加明星賽的杜蘭特，已連續8年在明星賽先發，他曾在2012年拿下明星賽MVP，柯瑞6次曾為明星賽先發球員，創下勇士隊史紀錄，喬治在2016年締造單場9個三分球的明星賽紀錄，並攻下41分，2017-18球季年度MVP哈登，加入火箭後7季都獲選參加明星賽。

安特托昆博這次明星賽的球迷票選得票數僅次於詹姆斯，他已3度成為明星賽先發，厄文6次參與明星賽，是這次東區先發球員中最多的，並曾在2014年獲明星賽MVP，雷納德連續3年在明星賽先發，恩比德連兩年在明星賽先發，首度在明星賽先發的華克則是3度參與明星賽。

明星賽球員的產出，由球迷投票占50%，球員投票占25%、媒體投票占25%的綜合計分後，東、西兩區後場球員排名前2、前場球員排名前3的球員，就是明星賽先發球員。

組隊方式上，兩區獲得最多球迷支持的球員，將擔任兩隊的隊長，兩人透過「選秀」方式挑選自己的隊友，組隊不受原本東、西區限制。

至於替補球員則由NBA各隊總教練挑選，東、西區各7人，替補陣容將在下週四公布。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080125