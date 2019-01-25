台灣經濟自由度晉級全球前10 優於日韓

（中央社記者潘姿羽台北25日電）美國智庫傳統基金會與華爾街日報今天共同發布「2019經濟自由度指數」，台灣在180個經濟體中排名第10名，國發會說明，去年初勞基法的修正兼顧勞資雙方權益，是排名進步主因。

據最新發布的「2019經濟自由度指數」（2019Index of Economic Freedom），台灣在180個經濟體中排名第10名，較去年提升3名，於亞太地區43個經濟體中名列第5，優於日韓；這次排名也是傳統基金會2008年改變評比方式以來，台灣最佳成績。

經濟自由度分為「法律制度」、「政府規模」、「監管效率」及「市場開放」4大面向，面向下又各有3指標；國發會說明，去年初勞動基準法的修正，因為調整勞動條件以兼顧勞資雙方權益，促使勞動市場彈性提升，因此台灣在「監管效率」面向下的「勞動自由」評比項目大幅進步6分，是總體排名提升的最主要原因。

此外，台灣在「財產權」、「司法效能」、「政府支出」、「財政健全」、「貨幣自由」、「貿易自由」等指標，表現都較去年進步。

在整體自由度方面，傳統基金會肯定台灣有完善的經商法規與市場開放政策，貨物與資金自由流動，使得中小企業蓬勃發展，進而成為台灣經濟發展的骨幹；另外，台灣也有良好的法制架構以保障人民財產權。

不過台灣在「租稅負擔」指標，由於營利事業所得稅稅率由17%提升至20%，退步1.1分，「投資自由」與「金融自由」指標則表現持平。

國發會表示，有利鬆綁外人投資的「外國人投資條例」與「華僑回國投資條例」，已送請立法院審議，金管會也持續推動金融法規鬆綁，有助於台灣未來在「投資自由」與「金融自由」的排名提升。

傳統基金會也建議，台灣在推動減少對中國大陸過度依賴的政策目標時，應進一步提升競爭力與持續開放；國發會對此表示，政府去年底已積極推動「歡迎台商回台投資行動方案」，從企業需求導向，提供客製化單一窗口服務，整合土地、水電、人力、稅務與資金等具競爭力的政策措施，積極協助台商回台投資。

國發會總結，這次經濟自由度的評比結果顯示，台灣在高度經濟自由化方面的努力已獲國際肯定，國發會未來將持續督促各部會推動鬆綁，提升台灣競爭力。（編輯：趙蔚蘭）1080125

台灣經濟自由度全球第10 中國名列不自由

（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）美國智庫傳統基金會公布「2019經濟自由度指數」評比，台灣排名第10。中國名列不自由國家，排名第100。

傳統基金會（Heritage Foundation）與華爾街日報共同進行的「2019經濟自由度指數」（2019 Index of Economic Freedom）今天公布，台灣在180個經濟體中，排名第10名，較去年上升3位。報告建議，為減少對中國依賴，擴大與其他亞洲國家商業往來，台灣必須提升競爭力並持續開放。

這次評比中，香港是全球經濟自由度最高的地區，其次是新加坡、紐西蘭、瑞士、澳洲。日本、韓國分別排名第29與30位，中國則以不及格的58.4分，列名「幾乎不自由」（Mostly Unfree），排名第100位。

各細項評比上，台灣的商業自由評比最高，達到93.2分，和去年相同，其次是政府支出與財政健全。報告指出，台灣的勞動自由與貨幣自由增加幅度，超過政府誠信與稅負下降，讓總分較去年高出0.7個百分點，達到77.3分。

報告指出，台灣相對完善的商業法規，促進貨物與資本流動的開放市場政策，使中小企業成為台灣經濟擴張的支柱。台灣也擁有健全的法律框架保護財產權並維護法治。（編輯：屈享平）1080125