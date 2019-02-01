蘇貞昌接見酈英傑 盼協助推動台美閣員互訪

行政院長蘇貞昌（前右）1日在行政院，接見美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）（前左），兩人一起從大廳樓梯走下來與媒體見面。中央社記者施宗暉攝 108年2月1日

（中央社記者葉素萍台北1日電）行政院長蘇貞昌今天接見美國在台協會（AIT）處長酈英傑，他期盼AIT除了推動台美民間交流外，「也能助我推動台美閣員互訪，共同彰顯台美關係的密切與友好」。

蘇貞昌下午在行政院接見美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）。

蘇貞昌致詞提到，今年是台灣關係法立法40週年，台灣關係法是台美關係重要的基礎，過去40年來，對穩定台海情勢、促進台灣國家安全、經濟、社會發展等，都具有重要意涵，現在台美關係可說處於最佳狀態，雙方的互信持續深化。

蘇貞昌指出，為彰顯台灣關係法對台美緊密夥伴關係以及台海安全和平的重要性，外交部規劃辦理多項紀念活動，今年全年將以「台美恆久夥伴」為主軸，在台灣與美國舉辦一系列活動，相信能讓雙方人民更了解台美關係的緊密交流與友好情誼。

他說，樂見AIT將今年訂為美台旅遊年，希望藉此見到更多台美交流互訪，他第一次到美國訪問時，就是應國務院邀請，有機會進一步了解台美關係重要性，至今印象深刻，因此，他期盼AIT除了推動台美民間交流外，「也能助我推動台美閣員互訪，共同彰顯台美關係的密切與友好」。

蘇貞昌表示，新的一年，他對台美關係有許多展望，希望雙方盡速洽簽自由貿易協定，持續深化台美安全合作，共同面對區域挑戰，也希望美國政府能持續支持台灣有意義地參與國際組織，台灣也將持續努力，扮演印太區域和平締造者及貢獻者的角色，繼續深化與美國的實質關係。

酈英傑致詞提到，美國在台協會將與駐美國台北經濟文化代表處及外交部合作，啟動名為「AIT@40」的全年一系列推廣活動，以歡慶美國和台灣自「台灣關係法」簽署以來40年的友誼和夥伴關係。

酈英傑說，AIT@40將以12個月份，每月一主題的方式，彰顯美台之間在各方面的合作，像是貿易與投資、共享價值和教育等；不只回顧過往成就，也將著眼進行中和未來的工作方向，最能充分展現這次活動精要的，就是主打口號「立穩根基，共創未來」。

酈英傑表示，今年也是AIT的40歲生日，2月「科學月」AIT將與科技部、國家太空中心、台北市政府等舉辦「美台太空與天文展」，凸顯美台科學合作。

他也提到，為慶祝AIT@40，已將2019年訂為「美台旅遊年」，將與觀光局合作舉辦活動，推廣美台之間的雙向旅行；美台旅遊年諸多活動之一，是美國在台協會將與美國旅遊推展協會共同舉辦「我眼中的美國」網路攝影比賽，並會在每季頒發獎項。

酈英傑表示，美台關係是一段關於友誼、進步、夥伴關係與和平的故事，他期待美台一同開展下一個40年。（編輯：楊玫寧）1080201