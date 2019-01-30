酈英傑快問快答 最愛金門最討厭被問到這件事[影]

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）去年8月抵台履新的AIT處長酈英傑已是第3度駐台。他日前接受中央社專訪時，除針對美台關係侃侃而談，也透露他最喜歡金門，最討厭被問到的問題是：「AIT何時要搬到內湖？」

酈英傑（Brent Christensen）對台灣並不陌生，但這次來台後，還沒有太多時間到處走走，不過，他先前已去過日月潭、太魯閣、台南奇美博物館等地。幾年前，他也曾到金門旅遊，很喜歡當地的古厝，期待有機會再次造訪金門。

酈英傑在就任AIT處長後的首次媒體專訪中，在鏡頭前回答一些軟性議題，包括最討厭被問到的問題。對於這點，他笑說：最不喜歡人家問他AIT什麼時候要搬到內湖新館。

這個問題常被問到，顯然是因為AIT花新台幣76億元打造的內湖新館去年6月12日落成，但AIT人員至今仍在大安區信義路的原址上班。

酈英傑對記者表示：「我們很期待搬到新館。」AIT已開始搬遷部分物品到內湖新館，不過，仍須等到美國國務院核發相關建物驗收證書後，才能完全進駐。

酈英傑在70年代第一次來台灣，之後在他外交生涯中，1989年至1991年，他第一次派駐台灣，在AIT擔任領事官員；時隔21年後，他於2012年至2015年再度來台，擔任AIT副處長。

這次來台，他將見證美台關係發展的重大里程碑，包括AIT遷至占地6.5公頃的內湖新館，以及被視為美台關係基石的台灣關係法將於4月滿40週年。

「以處長身分再次回到台灣，我真的很高興」，酈英傑說，大約40年前是他第一次踏上台灣這塊土地，之後陸續有機會再度來到台灣，親眼見證台灣數十年來的發展，以及美台關係的進展。

因此，台灣關係法40週年的紀念，對他個人來說，「有著特殊的意義」。

關於這次來台是否發現台灣有任何不同之處，酈英傑表示，他沒有發現劇烈的變化，不過，「當你以不同的身分回到熟悉的地方，一切看起來就不一樣了」。

酈英傑說，他很喜歡台灣；再次回到台灣，讓他有機會用新的眼光、以AIT處長的身分，透過不同的方式來看待台灣。（編輯：張良知）1080130