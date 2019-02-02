花蓮地震週年 深刻印記盼浴火重生

（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）0206花蓮大地震一年過去了，當時的驚慌恐懼仍在花蓮人心中隱隱作痛，向來地震頻繁的花蓮烙下深深的印記；大樓塌了、市容改觀了，日常生活依舊，受創的人盼浴火重生。

2月6日深夜11點50分花蓮大地震，芮氏規模6.0，花蓮市震度達7級，造成統帥大飯店、雲門翠堤大樓、白金雙星及吾居吾宿4棟建築傾斜倒塌，釀17人罹難、291人輕重傷的慘劇。

此外，還有多處公共設施毀損，包括七星潭大橋嚴重龜裂、花蓮大橋路面破裂、尚志橋、國福橋、東華大學美崙校區操場、忠烈祠等都出現地表破裂、七星潭海灘地面隆起等狀況。

大樓倒塌釀傷亡，其中統帥飯店因洪姓建築師設計瑕疵導致一名員工死亡，但被害人家屬不提告，緩起訴處分；雲門翠堤大樓起造人劉英麟被控業務過失致死罪嫌，被羈押禁見近7個月，日前他聲請交保，花蓮地方法院裁定50萬元交保，並限制出境、出海，限制住居；白金雙星無人提告未成案；吾居吾宿查出建築重大瑕疵，但追訴權時效超過10年期限或被告死亡，均不起訴。

4棟大樓倒塌的原址，目前都夷為平地，暫為公共空間做為停車場；統帥飯店原址空地近日清空圍了起來，似乎為下一步做準備。

統帥飯店董事長白政雄目前長居日本，記者找到秘書饒秋菊，她說，已協助飯店所有員工尋得就業機會，各自有不同發展；飯店先前只是向縣府觀光處申請暫停營業，待長期的規畫後，希望能重建浴火重生，當再次跟大眾見面時將是以「統帥2.0版」現身。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆說，統帥飯店屬私有土地，若想原地重建，符合建蔽容積率，即使是在斷層帶上，仍可申請建築；但前提是相關地質調查和設計必須經專家審核通過，之後若要興建成原11層樓高建物應是沒問題。

2018年2月6日深夜11點50分，花蓮發生規模6.0大地震，統帥大飯店原來有11層樓高，因地震導致1到3樓塌陷被埋。（中央社檔案照片）

雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿都是集合式住宅，共195戶受災戶，縣府提供「異地重建」、及「領取救助金」方式自由選擇。不參與重建的災民可領取建地屋毀救助金每坪新台幣11萬元。有43戶選擇縣府的「希望工程安心住宅」異地重建，雖然工程因申請耐震標章而延宕近一年的時間，但災民仍樂觀抱以希望。工程於農曆年前動工，預計一年完工。

「希望房子快蓋起來！」擔任安心住宅主委之一的張宜婕說，她原住雲門翠堤大樓4樓，這一年來選擇重建的住戶彼此相互支持、打氣，期待房子興建完成入住，展開新生活。

原本選擇拿錢走人的白金雙星大樓主委黃進貴說，大樓倒塌後和妻子暫住妹妹家中，一年來是有些不方便。妻子盼能住進耐震的房屋，和他嘔氣半個月，最後他同意妻子意見，決定用時間去等一戶縣府掛保證的「安心宅」。

黃進貴夫妻倆住在白金雙星大樓10年。他說，妻子擔任白金雙星大樓管理員，長期駐守在一樓，若地震發生在白天，當時整棟建築向下塌陷，二樓變一樓，妻子一定喪命。

「逃命的恐懼，仍常在心中縈繞。」黃進貴回憶起當晚情景，二樓的家牆壁迅速龜裂、玻璃窗戶破碎，門打不開，樓上水塔裂開、水沖下來，他們夫妻倆摸黑從陽台翻出來逃命。

雲門翠堤大樓9樓住戶朱雲潔，也選擇異地重建。他說，當時他的房子出租給一位櫃姐，她逃出來時手機遺落，失聯2天讓大家虛驚一場。他一直在外圍協助救災，眼見一幢大樓傾斜欲倒、變成廢墟、到整片夷平，還有人命的傷亡，每每經過，心中的痛楚隱隱起伏。

受災戶聚會時有人建議，在雲翠原址建地震紀念館或教育館。對此，鄧子榆說，先看土地分區使用用途是否符合，此提議將來可送善款監督委員會討論。

至於公共設施的修復，鄧子榆說，整體執行、完成率是高的，修繕工程幾乎完成，僅剩花蓮市尚志橋、3號橋、國福橋，皆因橋梁位移必須修正補強，施工相當不易，已經多次招標、流標；原本3座橋梁編列4063萬元經費，將檢討工項、經費，希望儘快發包施工。（編輯：孫承武） 1080202