中職稀有老將仍有競爭力 帶領小將爭冠軍

中華職棒近期換血愈來愈快，不過各隊還是有「資深老將」，其中彭政閔（左起）與高國慶已滿40歲，仍保有競爭力。（中央社檔案照片）

中職30年爭霸 老將新秀蓄勢待發（6）（中央社記者楊啟芳台北7日電）中華職棒近期換血愈來愈快，平均年齡也逐漸降低，不過各隊還是有「資深老將」，其中彭政閔與高國慶已滿40歲，他們不但在一群年輕球員中仍保有競爭力，也扮演隊上精神領袖。

中華職棒目前最年長的球員是中信兄弟彭政閔，1978年生的他現在40歲，已經打職棒第19年。

彭政閔打擊表現一直很穩定，從2001年到2016年打擊率都在3成以上，2017年2成99、去年2成90也有一定水準，因此今年仍會是兄弟中心棒次人選，而且目標想達成生涯2000安、200轟，本季至少要敲10發全壘打。

跟彭政閔同年的高國慶只小他2個月，今年同樣來到40歲大關。去年高國慶出賽98場，打擊率高達3成25，除了攻擊表現優異，鎮守一壘更連2年獲得金手套獎。本季他將隊長重任交到年輕球員陳傑憲手上，有著世代交替意味，但仍是統一隊史30週年爭奪總冠軍的重要拼圖。

獅隊的潘武雄（前）3月將滿38歲，生涯已累積956場出賽，本季可望達成千場里程碑，且現在千安、百轟都已完成。（中央社檔案照片）

獅隊的潘武雄1981年出生，3月即將滿38歲，近幾年他面臨大大小小傷勢，去年出賽75場，打擊率2成90，不過仍敲出10發全壘打。目前潘武雄生涯已累積956場出賽，本季可望達成千場里程碑，且現在千安、百轟都已完成，若再跑19次盜壘，就是中職史上第7位達成「千安百轟百盜」紀錄。

中信兄弟的周思齊和林智勝今年都37歲，近年周思齊出賽數都達百場，且打擊率都有3成以上水準，本季仍有機會擔任中心棒次。林智勝則是跟兄弟續約，由於前兩年成績不如預期，他說：「今年是從零開始，沒有一定是主力先發，也沒有一定上一軍，對我來講是回歸到以前剛打職棒，就再給自己一年時間。」

投手部分，由於1981年生的郭泓志尚未確定是否續當球員，目前年紀最長的為獅隊潘威倫37歲，再來就是富邦悍將的倪福德36歲。去年潘威倫在春訓期間傷到右腳肌腱，影響整年出賽，僅在季末先發一場投6局，不過他表示，現在跑步、訓練基本上都沒有太大問題，會比較放心一點。（編輯：唐聲揚）1080207