桃猿投手群崩盤失22分 洪一中：一定會更進步

（中央社記者楊啟芳日本石垣市9日電）Lamigo桃猿今天與羅德的交流賽中，年輕投手群遭狂打22分，雖然桃猿總教練洪一中開玩笑說像打擊練習，但他表示，這對選手來說不是壞事，經過震撼教育一定會更進步。

桃猿今天共動用7名投手，分別為翁瑋均、江國謙、張明翔、蘇俊羽、賴智垣、朱俊祥及黃子鵬。總教練洪一中表示，由於在台灣與對手彼此熟悉，有時教練講的東西，年輕選手不一定聽得進去，這次出國面對不同等級對手，他認為對選手不是壞事。

先發投手翁瑋均僅投1局被敲出5支安打，包含九棒平澤大河的2分全壘打，投了2次四壞保送，失掉7分。洪一中指出，看得出來翁瑋均很緊張，「緊張到教練在場邊，都看得出他接下來要投什麼球。」不過洪一中表示，經過這次震撼教育，翁瑋均若有想法，接下來一定會更進步。

洪一中笑說，由於羅德派出一軍打線，賽前就有預期到輸的機率較高，不過沒想到會這麼慘烈，「都快要變成對方的打擊練習了，我還開玩笑問說，要不要在投手前架個網子，還可以保護投手。」

今天上場的7名桃猿投手中，洪一中表示，中繼2局無失分的賴智垣投得不錯，但只有一場比賽還不能下定論，之後還要再觀察。投手教練曾翊誠也指出，現階段來講賴智垣表現不錯，看他接下來能否把握。（編輯：翁翠萍）1080209

中職Lamigo桃猿與日職千葉羅德海洋隊的「亞洲門戶交流戰」邁入第4屆，9日進行首戰，來自台灣的球迷在場邊賣力加油打氣。中央社記者張新偉石垣島攝 108年2月9日

邁入第4屆的中職Lamigo桃猿與日職千葉羅德海洋隊的「亞洲門戶交流戰」，9日進行首戰，旅日台灣投手陳冠宇中繼登板。中央社記者張新偉石垣島攝 108年2月9日

羅德狂轟22分 石垣島交流賽首戰擊退桃猿

（中央社記者楊啟芳石垣市9日電）Lamigo桃猿與羅德在日本石垣市舉行交流賽，今天首戰，羅德打線上演大屠殺，僅賴智垣和黃子鵬無失分，共敲出24支安打，含6發全壘打，以22比0打敗桃猿。

桃猿先發投手翁瑋均壓不住羅德兇猛打線，僅投1局被敲出5支安打，包含九棒平澤大河的2分全壘打，投了2次四壞保送，失掉7分，這局羅德總共打了10個人次，結束後翁瑋均就退場。

接手的江國謙也無法止血，第2局一上場就被菅野剛士敲安打，接著又連丟2次保送形成滿壘，羅德新洋砲瓦爾加斯（Kennys Vargas）擊出高飛犧牲打，再攻下1分。接著安田尚憲更是轟出3分全壘打，再度把比數拉開。

第3局江國謙被中村獎吾轟2分砲、再被井上晴哉敲二壘安打後退場，由張明翔接替，先投出保送後，接連被田村龍弘、平澤大河、岡大海敲安打，失3分有1分記在江國謙身上，總計江國謙投1局，被敲出6支安打，投3次保送，失掉7分。

張明翔之後穩定下來，第4、5局都無失分，今天中繼3局，被敲出5支安打，失2分。第6局蘇俊羽僅投2個打席，皆被敲出安打，因強襲球傷退，緊急換上賴智垣救火，他上來就丟暴投失1分，再被擊出高飛犧牲打；不過第7局賴智垣投出首次3上3下。

第8局羅德台灣選手李杜軒上來代打，結果從朱俊祥手中轟出陽春全壘打，下一棒高濱卓再敲一發陽春砲，演出back-to-back（連續兩位打者擊出全壘打），隨後安田尚憲又轟陽春砲，加上連續2支安打再攻1分，比分來到22比0，終場羅德就完敗桃猿。

相較之下，Lamigo桃猿打線熄火，第3局透過朱育賢、張閔勛、林立連續安打，有滿壘大好機會，不過最後因雙殺打無功而返。桃猿本場出現8支零星安打，僅林立單場雙安。

Lamigo桃猿與千葉羅德海洋的亞洲門戶交流戰，已進行至第4屆，不過兩隊從2014年就開始進行交流，目前對戰13場比賽，羅德以8勝5敗佔上風。1080209（編輯：陳清芳）1080209