同婚專法通過後 陸港澳同志來台登記結婚仍困難

海基會發言人管安露22日表示，中國大陸人士所持的單身證明，都必須經由海基會驗證，但由於未開放大陸人民以「辦理結婚」事由來台，驗證時都會加註「不得作為結婚用途」。圖為海基會聯合服務中心。中央社記者繆宗翰攝 108年2月22日

（中央社記者繆宗翰台北22日電）同婚專法草案出爐後，不少陸港澳同志關心能否來台結婚。但因陸港澳都尚未同意同性婚姻，同志情侶若其中一人為陸港澳人士就無法在台結婚。

另因兩岸人民關係條例未允許中國大陸人士以「辦理結婚」為由來台，因此，縱使同婚專法通過，中國大陸同志情侶現階段也難以來台登記結婚。

行政院院會昨天通過同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，其中並未規範同志跨國婚姻。法務部法律事務司長鍾瑞蘭昨天受訪指出，這牽涉「涉外民事法律適用法」範疇，還要再由司法院檢視。

依照香港澳門關係條例，港澳人士來台結婚適用「涉外民事法律適用法」。根據「涉外民事法律適用法」第46條規定，「婚姻成立依各該當事人之本國法」，即必須符合雙方法律規範，婚姻才可成立。

熟悉兩岸三地法律事務人士指出，但目前香港、澳門並未開放同性婚姻，因此即使同婚專法通過，不論是台灣人想與港澳同性伴侶結婚，或雙方當事人都是港澳人士，均無法在台登記。

至於中國大陸同志伴侶來台結婚議題，海峽交流基金會發言人管安露今天接受中央社記者訪問時表示，現行法規並未開放大陸人民以「辦理結婚」事由申請來台；以觀光、自由行、商務活動等事由來台，無法在台灣辦理結婚登記。

她表示，境外人士在台登記結婚必須出示「單身證明」。中國大陸人士所持的單身證明，都必須經由海基會驗證，但由於未開放大陸人民以「辦理結婚」事由來台，驗證時都會加註「不得作為結婚用途」，因此中國大陸同志也無法來台登記結婚。

若是兩岸同婚，管安露表示，台灣民眾必須先赴陸辦理結婚，領取結婚證明後，回台透過海基會文書驗證，接著才能透過內政部移民署申辦陸配來台「團聚」，通過訪談、取得「團聚證」，雙方才能在台登記結婚。

她指出，由於中國大陸目前同樣未通過同性婚姻，依照上述程序，兩岸同志伴侶無法在台登記結婚。

不過，大陸委員會發言人邱垂正昨天表示，待立法院三讀通過同婚專法後，陸委會將檢視相關法規，針對兩岸、台港澳同婚研擬修法。（編輯：馮昭）1080222