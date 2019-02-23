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謝淑薇杜拜女網賽女雙封后 抱回本季首冠

最新更新：2019/02/23 22:47
台灣網球一姐謝淑薇（右）與搭檔捷克女將史翠可娃23日在杜拜女網賽女雙決賽，以兩個6比4橫掃對手。（圖取自twitter.com/WTA）
台灣網球一姐謝淑薇（右）與搭檔捷克女將史翠可娃23日在杜拜女網賽女雙決賽，以兩個6比4橫掃對手。（圖取自twitter.com/WTA）

（中央社台北23日電）台灣網球一姐謝淑薇與搭檔史翠可娃今天在杜拜女網賽女子雙打決賽，耗費1小時21分，以兩個6比4橫掃對手，抱回本季首冠。

總獎金282.8萬美元（約新台幣8484萬元）的杜拜女網賽，謝淑薇與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）「台捷組合」今天女雙決賽對上捷克哈爾德卡（Lucie Hradecka）、俄羅斯瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）所組成的聯軍。

「台捷組合」開賽先保後破，但隨即在第5局遭到對手回破，並形成破發大戰，在4比4平手情況下，「台捷組合」把握盤末破發機會，以6比4率先搶下首盤。

兩組人馬第二盤第2至4局輪流互破發球局，「台捷組合」一度取得4比1領先，但卻在第7局發球局失守，讓對手趁機連下3局，扳成4比4平手，所幸「台捷組合」隨後穩住陣腳，並在關鍵第10局破發得手，順利摘下本季首冠。（編輯：方沛清）1080223

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