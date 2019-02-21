3度交手扳倒溫網冠軍柯貝 謝淑薇正面思考拚戰[影]

（中央社杜拜20日綜合外電報導）台灣網球一姐謝淑薇今天在丟掉首盤的頹勢下，硬將戰線拉到決勝第3盤，以5比7、6比4、6比0後來居上，爆冷淘汰3度交手的溫布頓錦標賽冠軍柯貝，晉級杜拜免稅網球錦標賽8強。

第2盤，柯貝（Angelique Kerber）在2比4的落後局數下急起直追，將比分扳成4比4平手，當時謝淑薇看似再丟兩局就敗下陣來，但世界排名31的謝淑薇奮力應戰，拿下最後10分的8分，將戰線拉長到決勝第3盤。

末盤，33歲的謝淑薇化解3個破發點，讓德國好手柯貝抱蛋而歸，最終晉級8強。

這是謝淑薇3度與柯貝交手以來首度獲勝，下一戰將對陣捷克選手普里斯科娃（Karolina Pliskova），爭奪本季第2張4強門票，也是自奧克蘭菁英賽（Auckland Classic）2019年開打那週以來的第一場4強賽。

這是謝淑薇在去年溫網擊敗羅馬尼亞好手哈勒普（Simona Halep）以來，首度擊敗排名前10的女網好手。謝淑薇賽後說：「我是怎麼贏的？我很拚啊。」

她說：「前兩盤，我們都奮力應戰，所以比數咬得很緊。最後一盤，我再多拚一下，第3盤我覺得我打得比較放鬆，很漂亮贏得比賽。」

根據WTA官網，謝淑薇說：「在球場上，必須保持很正面的思考，必須很努力應戰。打了幾局後，我在想『這球我好像打得很不錯』，但我想打得安全一點。然後，她（柯貝）就發動攻勢，對著妳扣殺，真的很刁鑽。」

她說：「我只是必須好好打我的比賽，在球場上保持心情愉快、正面思考。」

世界排名第4的普里斯科娃則是以7比5、1比6、6比3，拍落闖入會內賽的美國選手布雷迪（Jennifer Brady），是6年來首度晉級杜拜女網賽8強。

晉級8強的還有第3種子哈勒普，她是以6比3、7比5直落二，拍落烏克蘭選手朱蓮科（Lesia Tsurenko）。

在前兩屆封后的烏克蘭好手絲薇托莉娜（Elina Svitolina），以6比1、6比2直落二擊敗擁有兩座大滿貫冠軍的西班牙選手蒙奎露薩（Garbine Muguruza），在杜拜拿下連續11場勝利。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1080221