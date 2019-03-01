經濟部表態：4月電價不調漲

（中央社記者劉麗榮台北1日電）3月中下旬經濟部將召開電價費率審議會，經濟部今天發出新聞稿，正式表態將在會中主張無須調漲電價；4月電價可望凍漲。

不過經濟部也強調，電價是否調整屬「電價費率審議會」權責，雖經濟部將在審議會中主張無須調漲電價，但仍須尊重審議會最後審議結果。

經濟部今天透過新聞稿表示，有關報載4月電價應會適度反映部分燃料成本「紓壓」，避免10月漲價壓力更大的相關報導，純屬臆測。

經濟部指出，燃料成本是影響電價的主要因素，去年9月檢討電價時，燃料價格是近期相對高點（油價約每桶75美元），當時審議會在綜合考量「照顧民生、穩定物價、節約能源」3原則下，並未調漲電價。不過，目前燃料成本較去年9月為低，油價約每桶65美元，因此目前電價相較去年更無調漲的壓力。

因此，經濟部今天在新聞稿中正式表態，將在審議會中主張無須調漲電價。

經濟部說，依「公用售電業電價費率計算公式」，電價調整頻率為1年檢討2次，原則為4月及10月進行，且明定電價調幅最高3%的限制，台電公司依電價公式估算的電價檢討方案，尚須經過電價費率審議會審議，由審議委員依公式檢視各項成本因子後，決議最終電價調整結果。

依照規定，電價費率審議會委員共17人，政府機關代表9人，其中包括經濟部政務次長曾文生、能源局長林全能，工商及消費者團體代表3人，專家學者代表5人。（編輯：林淑媛）1080301