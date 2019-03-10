全美台灣同鄉會：難苟同柯文哲親中反美 不接待

台北市長柯文哲（中）16日將啟程赴美，全美台灣同鄉會9日聲明列舉他上任以來親中反美9項言行，並決定對「昔日的好朋友」訪美時不支持也不接待。（中央社檔案照片）

（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）全美台灣同鄉會今天聲明列舉台北市長柯文哲上任以來親中反美的9項言行，強調讓多年致力改善台美關係的同鄉會不敢苟同，決定對「昔日的好朋友」訪美時不支持也不接待。

全美台灣同鄉會今天發出聲明表示，在自由開放的民主時代，同鄉會熱情迎接任何有志於發揚台灣民主公義主體性的好朋友，其中也包括柯文哲。對昔日的好朋友做出不接待聲明是同鄉會痛苦的決定，但在變動的政局下，同鄉會必須堅持不變的價值。

聲明指出，柯文哲親中反美的態度嚴重違背台美共同的價值與情誼，並可能破壞台美關係。因此全美台灣同鄉會各分會合議後達成決議，決定不支持且不接待柯文哲訪美行程，同鄉會也呼籲全美台僑不要接待「投機的政客」。

聲明也一一列舉對柯文哲言行的不滿之處，包括他對中國已故領導人毛澤東、鄧小平的仰慕；對轉型正義的輕蔑讓許多走過威權時代的台美人心寒；面對中國對台灣國際空間與日俱增的打壓與武力威脅，非但未譴責，還提出「兩岸一家親」，兩岸關係是「先有後婚」等說法；質疑台灣軍隊「撐不了兩天」；台灣只是美國「貨架上的商品」，直言美國總統川普會出賣台灣等，林林總總共9項。

聲明指出，柯文哲的種種言行，讓多年致力改善台美關係的同鄉會成員不敢苟同。柯文哲過去曾與同鄉會建立深厚的情誼，一度讓成員相信他能帶來台灣新政治的契機。但見到他過去4年的轉變，許多成員從一開始的包容、忍耐，轉變為失望、寒心，甚至憤怒。

聲明最後表示，對於將來訪的柯文哲不會如影隨形抗議，因為從 「熱烈歡迎」到「拒接待」已經充分表達台僑最民主文明高度的抗議。同鄉會也期盼柯文哲能以台灣為重，重拾同鄉會對他的信任。

柯文哲16日至24日將訪美，參訪紐約、華盛頓、亞特蘭大、波士頓4城市，但在華盛頓期間，僅參訪國會大廈，以及在傳統基金會演說，未安排國務院、國防部。（編輯：陳永昌）1080310