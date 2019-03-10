更多編輯台推薦新聞：
熱身賽登板中繼 陳偉殷4局飆3K
運動

熱身賽登板中繼 陳偉殷4局飆3K

專題／雪域染赤一甲子 回顧西藏抗暴始末

專題／雪域染赤一甲子 回顧西藏抗暴始末

25K也甘願 33歲台大碩士呼朋引伴拚有機農業
生活

25K也甘願 33歲台大碩士呼朋引伴拚有機農業

對談凌宗魁 百年總統府與那些八卦的產地
文化

對談凌宗魁 百年總統府與那些八卦的產地

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
衣索比亞航空客機墜毀 機上載有157人
訊息平台
首頁 / 政治

全美台灣同鄉會不接待 柯文哲：還發聲明太奇怪

最新更新：2019/03/10 15:46

（中央社記者陳怡璇台北10日電）台北市長柯文哲訪美日期將至，全美台灣同鄉會今天聲明列舉柯文哲上任以來親中反美的9項言行並拒絕接待，對此柯文哲表示「不接待還發聲明實在太奇怪了」。

柯文哲16日將啟程訪問美國，全美台灣同鄉會今天聲明列舉柯文哲上任以來親中反美的9項言行，強調讓多年致力改善台美關係的同鄉會不敢苟同，決定對「昔日的好朋友」訪美時不支持也不接待。

柯文哲今天出席台北市第218場聯合婚禮，接受媒體聯訪時被問及此事，他說：「通常只有要接待才發聲明，不接待還發聲明實在太奇怪了。」

外界矚目的「柯侯會」明天登場，新北市長侯友宜將親自至北市府拜訪柯文哲，並針對雙北的交通、環保、教育交換意見。雙北合作交流會議2月23日舉行時，新北市長侯友宜因腰部受傷缺席，由新北市副市長陳純敬代替。對於是否有可能再與新北市合作其他部分，柯文哲表示，許多局處平常就有在溝通，「合作項目隨時都有啦」。

柯文哲16至24日將赴美，參訪紐約、華盛頓、亞特蘭大、波士頓4城市，在華盛頓期間，會參訪國會大廈，以及在傳統基金會演說。（編輯：李錫璋）1080310

地機族