全美台灣同鄉會不接待 柯文哲：還發聲明太奇怪

（中央社記者陳怡璇台北10日電）台北市長柯文哲訪美日期將至，全美台灣同鄉會今天聲明列舉柯文哲上任以來親中反美的9項言行並拒絕接待，對此柯文哲表示「不接待還發聲明實在太奇怪了」。

柯文哲16日將啟程訪問美國，全美台灣同鄉會今天聲明列舉柯文哲上任以來親中反美的9項言行，強調讓多年致力改善台美關係的同鄉會不敢苟同，決定對「昔日的好朋友」訪美時不支持也不接待。

柯文哲今天出席台北市第218場聯合婚禮，接受媒體聯訪時被問及此事，他說：「通常只有要接待才發聲明，不接待還發聲明實在太奇怪了。」

外界矚目的「柯侯會」明天登場，新北市長侯友宜將親自至北市府拜訪柯文哲，並針對雙北的交通、環保、教育交換意見。雙北合作交流會議2月23日舉行時，新北市長侯友宜因腰部受傷缺席，由新北市副市長陳純敬代替。對於是否有可能再與新北市合作其他部分，柯文哲表示，許多局處平常就有在溝通，「合作項目隨時都有啦」。

柯文哲16至24日將赴美，參訪紐約、華盛頓、亞特蘭大、波士頓4城市，在華盛頓期間，會參訪國會大廈，以及在傳統基金會演說。（編輯：李錫璋）1080310