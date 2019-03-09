不滿柯文哲親中立場 台僑社聲明痛批拒接待

（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）台北市長柯文哲將訪美，但華府地區台灣僑社不僅不打算設宴歡迎，全美台灣同鄉會還將發聲明表示難以苟同柯文哲的種種言行，對他的態度也從過去的熱烈歡迎，轉為拒不接待。

除了全美台灣同鄉會將發出聲明外，華府分會也會發出類似聲明。會長陳桂鈴接受訪問時表示，台灣同鄉會不少會員過去都是柯文哲的支持者，但看著他這幾年來的言行大感憤怒與失望，才會決定以聲明方式表達不滿。

陳桂鈴轉述聲明內容指出，台灣同鄉會一向堅持台灣民主、公義與獨立自主價值，柯文哲過去4年多的言行與同鄉會價值有所衝突，因此決議不支持也不接待柯文哲的訪美行程，也呼籲全美台僑不要接待「投機政客」。

聲明也將譴責柯文哲的親中立場，認為面對中國對台灣的打壓與日俱增之際，柯文哲不僅沒有譴責，還昧於事實提出「兩岸一家親」，台僑難以苟同。站在台美人立場，陳桂鈴說，不願見到台美好不容易建立的親密關係，因為這些只考量個人政治前途的政客而受到損害。

儘管對柯文哲失望，不過，同鄉會並不會如影隨形抗議，因為從熱烈抗議到拒不接待已經充分表達台僑的高度抗議。自己也曾是柯文哲支持者的陳桂鈴說，希望柯文哲能思考、反省為何會受到台僑如此強烈的抗議，也期望他能以台灣為重，一起為台灣未來努力。

除了台灣同鄉會表明拒絕接待柯文哲外，華府地區尚未有台灣僑社聲明將接待柯文哲。（編輯：高照芬）1080309