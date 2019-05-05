特派專欄 鴻海威州投資 美政府企業居民各有盤算

鴻海集團在威斯康辛州投資進度落後引發關注。圖為鴻海集團在威州興建的廠區。（中央社檔案照片）

中央社駐密爾瓦基特派員江今葉/5月4日

鴻海集團在威斯康辛州投資進度落後引發關注。鴻海董事長郭台銘日前先後向美國總統川普、威州州長艾佛斯保證投資不變，威州居民雖仍有疑慮，但盼投資持續，為地方創利。

位於威州首府密爾瓦基南方約32公里的拉辛郡（Racine County）是鴻海威州投資的主要廠區預定地。

人口不過7萬8000多人的拉辛郡是典型的美國小鎮。住宅區從市中心向外延伸，再外圍則是剛結束冬休、還沒播種的農地，以及綠草如茵的牧場。越往富士康園區預定地前進，工程慢慢多了起來，為提供園區四通八達的寬廣交通網以及水電等基礎設施，當地政府在預定地附近大興工程。反倒是園區內僅有零星工程。

鴻海在這裡是響叮噹的國際知名企業，許多人緊追鴻海動向，不只知道郭台銘前幾天去白宮與川普會晤，之後到威州與艾佛斯（Tony Evers）會談，連郭台銘宣布角逐總統都知道。雖然不少人誤以為他已是正式參選人。

但這個川普就任後第一個大型外商投資案一波三折，至今進度嚴重落後，還傳出計畫將縮減，引來媒體質疑。為了澄清，郭台銘1日急赴白宮向川普當面保證投資並未生變，白宮聲明還主動爆料，指鴻海還會加碼投資。

郭台銘此行另一個重點是和艾佛斯會晤。艾佛斯去年11月擊敗尋求連任的前州長華克（Scott Walker）當選新任威州州長，他在競選期間就對鴻海投資案高度質疑，日前還主動向媒體透露鴻海無法履約，有意重啟協商，這也是郭台銘親飛威州的主因之一。

不論艾佛斯是否故意放話以換取承諾，還是見面三分情，與郭台銘在機場貴賓室短短半小時談話後，艾佛斯馬上改口，說自己從沒不支持鴻海投資案，即使投資規模較原本預期小，仍希望計畫能夠順利進行。

為提供鴻海威州園區四通八達的寬廣交通網以及水電等基礎設施，拉辛郡政府在預定地附近大興工程。中央社記者江今葉密爾瓦基攝 108年5月5日

美國威斯康辛州政府所屬威州經濟發展公司執行長霍根對鴻海承諾沒有疑慮。他認為，雖然預定地整地有所延遲，但在人才培訓與其他項目上有可觀進展。中央社記者江今葉密爾瓦基攝 108年5月5日

威州政府所屬的威州經濟發展公司（Wisconsin Economic Development Corporation）執行長霍根（Mark Hogan）是鴻海投資的主要負責人，2年前正是他陪同郭台銘、沃克到白宮向川普報告這項投資計畫。

霍根在接受中央社專訪時表示，對鴻海承諾沒有疑慮，畢竟從動土至今不過一年，雖然預定地整地有所延遲，但在人才培訓與其他項目上有可觀的進展，鴻海也確實落實許多承諾。

對於傳出鴻海有意針對部分協議內容再討論，霍根不願用「再協商」這個字眼，他說，這是個複雜且耗時的計畫，過程中難免會面臨現實因素必須調整，不只是鴻海如此，許多協議都會有類似問題。至於創造就業，他認為廠房完工後，工作機會自然會隨之而來。

為了向外界說明威州投資不變，郭台銘在見完川普後接受駐美華文媒體訪問時，用上近半小時時間詳細說明美國經濟現狀、選擇到美國投資的原因，以及威州投資的最新進度。他還多次安排富士康工業互聯網副董事長李傑、郭台銘特別助理胡國輝等鴻海高層向媒體詳述威州計畫未來發展前景。

獲得上至白宮、下至州政府的認可，郭台銘算是不虛此行。但似乎仍未能說服存有疑慮的當地居民。

拉辛郡蒙特普萊森村（Mount Pleasant）的預定地多已夷為平地。諾大的預定地上，馬洪尼（Kimberly Mahoney）一家居住的灰綠色平房格外顯眼，這是除了鴻海的白色廠房外，平地上唯一一棟建築。馬洪尼也是鴻海廠區預定地上3戶仍未出售或搬遷的土地所有人。

鴻海威州廠區預定地上，馬洪尼一家居住的灰綠色平房格外顯眼，這是除了鴻海的白色廠房外，平地上唯一一棟建築。中央社記者江今葉密爾瓦基攝 108年5月5日

馬洪尼的房子2017年落成，這裡是他們的夢想屋。沒想到完工後不到數月，當地政府決定徵收土地供鴻海興建廠房。因不願低價出售土地，讓他們意外成為釘子戶。中央社記者江今葉密爾瓦基攝 108年5月5日

馬洪尼和丈夫花了8年存錢、計劃，才讓房舍在2017年落成，屋內許多設計都是為了他們和13歲的女兒、愛犬Coco特別客製，這裡是他們的夢想屋。但房舍完工後數個月，當地政府決定徵收他們的土地供鴻海興建廠房，當地政府以「政府徵收」為名，強制並低價收購，讓馬洪尼大為憤慨。

擔任企業法務助理的馬洪尼仔細研究法規，知道威州政府不得以政府徵收為名，徵收私有土地後轉賣給私人企業或個人，她要求當地政府必須以市價收購，但當地政府置之不理，讓馬洪尼一家被迫變成「釘子戶」。

馬洪尼不諱言對鴻海投資存疑，畢竟根據媒體的整理報導，鴻海過去有過太多跳票紀錄，現在投資進度嚴重落後，更坐實了她對鴻海的疑慮。

有關外界跳票的質疑，郭台銘今年2月已在臉書親自說明：「我們在全球擴充製造及研發基地的腳步從未停過。」

不過，郭台銘對外宣稱威州天氣惡劣，從去年10月下旬開始被迫停工的說法，每天看著鴻海整地進度的馬洪尼不表認同。馬洪尼指著家門外的防盜監視器說，鴻海工程一直進行到今年1月18日才因大雪停工，顯然氣候並非鴻海進度落後的主因。

儘管對鴻海投資存疑，但馬洪尼說，若鴻海能按照最初計畫投資100億美元，並創造1萬3000個就業機會，她樂見計畫成功，畢竟這對地方發展有益，他們一家也不願成為計畫的絆腳石。雖然不捨，馬洪尼仍願意出售土地，先決條件是提供合理的價格收購，否則他們會按計畫蓋游泳池、建花園，並學著和鴻海廠區和睦相處。（編輯：林憬屏）1080505