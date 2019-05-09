華映最後交易日倒數 開盤即跌停早盤爆量

（中央社記者潘智義台北9日電）大同集團面板廠中華映管將在5月13日下市，明天為最後交易日，因華映確定下市消息曝光後，股票交易仍然熱絡，最後交易日投資人會押寶買進，或棄守賣出受到矚目。

華映子公司華映百慕達持有母公司大同股票5萬9652張985股，占大同發行股數2.55%。市場傳出有意爭取大同經營權的市場派，刻意趁華映財務危機時逢低買進華映股票，若能進一步掌握華映經營權等於間接持有大同2.55%股權，對此華映不予回應，但已經確定將下市的華映股票仍有不少買盤引起外界好奇。

另一方面，華映日前已公告子公司華映百慕達擬全數出售持有母公司大同股票，華映百慕達將依公布重大訊息內容，在7月31日止，陸續出售大同股票，至全數出脫為止，每股單位價格預計不低於新台幣17.61元。

華映重訊指出，此次處分大同股票具體目的為支付員工薪資、新制退休金提撥、勞工保險費、全民健康保險費、大量解僱資遣費、舊制年資結清費用及營運復工的購料及水氣電等。

華映對於下市前股票交投依然熱絡，以及各種傳聞都不表示意見。

證交所指出，華映股票經變更交易方法，且採行分盤集合競價交易方式，華映依證券交易法第36條規定公告申報107年度財務報告顯示淨值為負數，符合證交所營業細則第50之1條第1項第9款規定，證交所4月1日收到財報，即公告華映股票自今年5月13日起終止上市。

華映今天早盤直接摜至跌停價0.15元，9時30分已成交逾1萬6300張。（編輯：鄭雪文）1080509