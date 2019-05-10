美25%關稅大刀揮向中國 離境商品享寬限期

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國當局今天表示，自美東夏令時間10日零時1分起，將向價值2000億美元的中國進口商品課徵25%關稅，已在運輸途中的貨物享有寬限期，朝川普落實增加關稅計畫邁出最後一步。

不過，美國海關與邊境保護局（CBP）一名女發言人說，假如川普政府在午夜前改變心意，將5700項中國商品關稅由10%提高至25%的計畫仍可能喊卡。

路透社報導，根據刊登在海關與邊境保護局網站的通知，已在運輸途中或將在接下來數小時離境的銷美商品將享有寬限期。

女發言人證實，在美東夏令時間10日零時1分前離開中國的銷美貨物將支付較低的10%關稅。

川普政府依據「301條款」（Section 301）調查結果，向中國侵犯美國智慧財產之舉祭出懲罰性關稅，給予寬限期意味著，美國向中國進口商品課徵的關稅將由前一輪的10%上調至25%。

先前祭出的10%關稅，適用於關稅上調期限生效後即將抵美的所有貨物，約2500億美元商品受到影響，美方是在增稅措施生效前約3週發出通知。

美中貿易談判在上週末大幅倒退後，川普5日在推特宣布要將價值2000億美元的中國商品關稅上調至25%，距離生效日不到5天。

美國祭出新一輪加徵關稅措施之際，美中談判人員展開一場不成則敗的貿易談判，試圖挽救一項協議，終止雙方長達10個月的貿易戰。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1080510