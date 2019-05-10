自經區爭議霧煞煞 3大問題須先看懂

（中央社記者潘姿羽台北10日電）台灣是否應重推自由經濟示範區，藍綠兩黨各有論述，不過自經區、自貿區、自由貿易港區，概念並不相同，學者指出，若自貿區架構與自經區相仿，要達到城市「發大財」的效果恐有難度。

工商協進會3月6日召開第25屆第4次理監事聯席會議，會中邀請高雄市長韓國瑜以「南方崛起高雄首富」為題發表演講；韓國瑜表示，將重推高雄成立自由經濟示範區，若能成功推動並通過相關法令，高雄將脫胎換骨。

韓國瑜此言一出，讓台灣是否重新設立自經區的議題延燒，國民黨立院黨團趁勝追擊，提出「自由經濟特區特別條例草案」，盼設立「自貿區」，但國發會、財政部、農委會等相關部會多持反對立場，擔憂有洗產地、衝擊農業等疑慮，且台灣現行已有六海一空的自由貿易港區，不需要再設立自貿區。

要釐清自經區爭議，可以從3大問題著手：

第一、馬政府時期所提的自由經濟示範區特別條例的「自經區」，與國民黨立院黨團所提的「自貿區」，有什麼差別？

自經區的全名是自由經濟示範區（FEPZs－Free Economic Pilot Zones），是前總統馬英九主政時期提出的「黃金十年」政策之一。

當時的行政院長江宜樺表示，「自由經濟示範區特別條例」的制定，是以自由化、市場開放為重點，內容涵蓋製造業、服務業、土地管理、人員移動、關務措施等；有助於營造台灣對外洽簽國際經貿協定、促進產業轉型及推升經濟成長，建構有利的環境條件後，台灣可加速朝向「自由經濟島」目標邁進。

相關官員表示，長期以來，台灣積極爭取加入區域經濟整合，不過仍有些法律規範未達標準，此時，自由經濟示範區就可用「示範」的精神先試點，若成果不錯，就能進一步推廣，也能讓國際看到台灣對於自由化的努力。

國民黨立院黨團所提的「自由貿易經濟特區特別條例」草案，架構上與自經區雷同，不過官員指出，如果國民黨是為了響應韓國瑜「拚經濟」、「發大財」的理念，目的上可能會與自經區的示範精神有所差異，自貿區的政策目的、執行細節為何，這部分得先說明清楚，才能進一步做深入討論。

中經院台灣WTO中心副執行長李淳也說，如果基於要讓台灣成為自由經濟島的立場，推動自經區或是自貿區，很難讓城市達到發財的效果，第一，按照先前自經區的概念，主要目的不是發財，而是展現自由化的決心，第二，示範區的項目有限，很難達到創造龐大利益，讓城市發大財。

第二，台灣已有六海一空的自由貿易港區，能發揮什麼作用？和自經區有什麼關係？

相關官員說明，自由貿易港區的設置有其背景，大概在民國80幾年，當時高雄港還是全球第3大貨櫃港，但隨著其他國際港愈來愈繁榮，高雄港的貨櫃排名一直往下掉，政府為了發展海運、空運等物流，92年公布實施「自由貿易港區設置管理條例」，投入自由港區的設置。

官員指出，要認識自由貿易港區，必須了解它是為了發展物流業，加速暢通物流的政策，當初引進產業主要是貿易、倉儲、物流、淺層加工、展覽等，營運特色則以「境內關外」設計，貨物自由流通、廠商自主管理、允許淺層加工及保稅區為主，而不是強調人流、金流、租稅的優惠。

至於自由貿易港區為何會連結到自由經濟示範區？官員說明，自由經濟示範區政策分2階段，第1階段是以六海一空一農技為基礎，也就是以自由貿易港區加上屏東農業生物科技園區，作為示範區範圍，但須待第2階段自由經濟示範區特別條例通過後，才能適用各項措施。

由於自由經濟示範區特別條例草案並未通過，自由貿易港區仍依自由貿易港區設置管理條例來運作。

據交通部航港局對自由貿易港區業者進駐利基的介紹，除了有「境內關外」設計，也就是廠商可以高度自主管理，降低行政干預，貨物免審、免驗、免押運，24小時免通關，可跨關區報關，進入國內可按月彙報。

業者關注的賦稅優惠方面，則供營運貨物及自用機器、設備，免關稅、營業稅、貨物稅、推廣貿易服務費、商港服務費相關稅費；換言之，對國內採購營業稅為零。

第三個問題是，時空背景不同，台灣現在還需要自經區或是自貿區嗎？會不會有MIC被洗成MIT，被美國視為共犯？

「洗產地的問題不是那麼大」，李淳表示，自經區如果開放的話，很多是中國農產品，而這些農產品進口台灣大多是食品加工，沒有美國關切的資安問題；其次，美國有很嚴格的原產地規則，不會因為來台灣過個水，就認定是MIT，如果這樣可行的話，中國也不需要來台灣過水，東南亞每個國家都比台灣更適合。

李淳認為，自經區的問題不在於洗產地，而是表達的訊息可能讓美國有誤解，若台灣設自經區或自貿區，部分重心放在陸資、陸貨，那麼美國可能會質疑台灣的立場、態度為何。

照這樣說，是否代表台灣現在不宜設立自經區或自貿區？李淳表示，這也不見得，只是我們可以重新思考，台灣過去的經濟政策都著重製造業，但台灣製造業很有競爭力，「如果要推自經區，應該著重服務業」。

李淳表示，服務業競爭力明顯比製造業低，低薪情況也較明顯，但年輕人傾向在服務業工作，因此政府應該放更多心力在提升服務業的競爭力，或許可沿用「金融監理沙盒」的概念，設立服務業為主的示範區，鬆綁人才、法規等限制，讓創新服務得以成長茁壯，長期達到拚經濟的效果。（編輯：林淑媛）1080510