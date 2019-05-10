陽岱鋼猛打賞 巨人打線大爆發灌19分

日本職棒讀賣巨人10日迎戰養樂多，巨人打線大爆發，陽岱鋼演出猛打賞，巨人終場以19比7奪勝。（圖取自twitter.com/TokyoGiants）

（中央社記者楊啟芳台北10日綜合報導）日本職棒讀賣巨人今天對養樂多的比賽，巨人打線大爆發，第4及第5局各攻下5分，第7局更是包含田中俊太的滿貫砲在內灌8分，終場以19比7奪勝，陽岱鋼則是演出猛打賞。

巨人雖然剛開始落後5分，不過4局下攻下大局，共打了10個人次，丸佳浩、岡本和真、龜井善行、山本泰寬、坂本勇人都有安打演出，丸佳浩還單局2安打，單局攻下5分追平比數。

5局下巨人繼續猛攻，岡本和真、龜井善行接連敲2支陽春砲，大城卓三、阿部慎之助敲安打，接著陽岱鋼代打也敲安打，形成滿壘，坂本勇人再敲清壘二壘安打，帶有3分打點，巨人取得10比5領先。

7局下巨人更是攻下8分，大城卓三安打、中島宏之獲保送，陽岱鋼敲安打再度形成滿壘，之後丸佳浩選到保送擠回1分，岡本和真、石川慎吾、山本泰寬也都敲出安打，接連拿下3分，接著田中俊太更是一棒轟出滿貫全壘打。

第8局巨人再奪1分，終場就以19比7大勝養樂多。

坂本勇人本季自開幕戰起連34場比賽上壘，破了1977年王貞治締造的巨人隊史紀錄。

陽岱鋼今天雖然沒有先發，不過3打數敲出3支安打、跑回3分，打擊率上升至2成78。（編輯：唐聲揚）1080510