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騰訊旗下WeTV悄登台
中國騰訊旗下影音平台WeTV悄悄登台，透過香港子公司名義，在台灣上架APP並招募收費會員，僅提供網路客服恐難保障消費者權益，也再度燒出中國OTT來台落地的爭議。
騰訊旗下WeTV悄登台
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騰訊旗下WeTV悄登台1/10

騰訊旗下影音平台WeTV悄登台收費 客服問題藏隱憂

最新更新：2019/05/12 17:53
中國騰訊旗下影音平台WeTV悄悄登台，透過香港子公司名義，在台灣App Store和Google Play上架。（圖取自蘋果App Store網頁itunes.apple.com）
中國騰訊旗下影音平台WeTV悄悄登台，透過香港子公司名義，在台灣App Store和Google Play上架。（圖取自蘋果App Store網頁itunes.apple.com）

（中央社記者江明晏、蔡芃敏台北12日電）中國騰訊旗下影音平台WeTV悄悄登台，透過香港子公司名義，在台灣上架APP並招募收費會員，僅提供網路客服恐難保障消費者權益，也再度燒出中國OTT來台落地的爭議。

經濟部投資審議委員會執行秘書張銘斌表示，投審會尚未收到騰訊申請來台設立公司，至於中國騰訊是否參照「愛奇藝模式」，透過代理商進軍台灣OTT（串流影音服務）市場，投審會將再了解相關內容後，會同商業司、陸委會等相關部會，依法處理。

OTT TV並非開放陸資來台項目，陸方也未開放台灣OTT赴陸落地。2016年11月投審會駁回愛奇藝申請在台設立子公司，愛奇藝採折衷方式透過在台代理商歐銻銻娛樂負責會員收入，雖在台依法繳稅，但遭質疑鑽漏洞登台。

愛奇藝在台灣業務經營得有聲有色，產業圈從今年3月就已盛傳，中國騰訊、優酷5月可能循愛奇藝模式，透過代理商，繞過經濟部投審會審查大舉攻台。

近期已證實騰訊旗下影音平台WeTV透過香港子公司Image Future Investment（HK）Limited的名義，在台灣App Store和Google Play上架，程式內提供購買VIP會員，悄悄登台提供服務，並招募收費會員。

根據App Store上架的訊息，WeTV用戶可選擇訂閱1個月、3個月、1年等服務週期。其中，包月費用為新台幣190元、優惠價90元，包季前3個月250元，試用結束後一季560元，並提供繁體中文介面，加上We TV已設有台灣臉書粉絲專頁，種種舉措顯示WeTV已做好進軍台灣市場的準備。

不過，市場人士認為，WeTV僅透過臉書粉絲專頁和意見反映網頁兩種管道服務客戶，沒有台灣客服電話，若屆時有糾紛爭議，恐難保障台灣消費者權益。

面臨中國紅潮來襲，台灣業者除訴求平等競爭，也擔憂中國打資金戰獨霸市場，台灣線上影視產業協會即主張，政府應要求境外OTT，必須在台灣登記設立子公司或分公司、本地客服等，若不符合以上條件則不應准許在台灣營運及進行收費。

台灣線上影視產業協會理事長錢大衛認為，台灣對於境外付費OTT來台的管理機制並未完善，各國OTT湧入台灣，處處擠壓正在萌芽的本土OTT產業，將影響台灣的影視產業的發展。

另依據兩岸人民關係條例第40條之1，中國大陸營利事業非經主管機關許可，並在台設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動。相關官員表示，日前發現愛奇藝在台租網路伺服器進行超出許可營業範圍外業務，已收到愛奇藝香港商奇藝公司的回覆說明，經濟部會進一步查察伺服器用途。

若確認愛奇藝確實從事超出在台許可營業範圍業務，會要求限期改善或停止，並可連續處新台幣2萬以上、10萬元以下罰鍰。（編輯：林孟汝）1080512

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