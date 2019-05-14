台股早盤一度挫近200點 暫守10400點大關

（中央社記者江明晏台北14日電）美中貿易戰升溫，中國對美國展開報復性關稅，衝擊美股道瓊指數狂瀉617.38點，台股今天開盤後不久重挫近200點，蘋概三王腳軟，跌破年線關卡，低點下探10363點，但隨後跌幅收斂，暫守10400點整數關卡。

美中貿易緊張加劇之際，中國國務院13日宣布，6月1日起調高對600億美元美國貨品加徵的關稅稅率，最高達25%。美股道瓊工業指數狂瀉617.38點或2.38%，以25324.99點作收，收在3個多月來最低點。科技股那斯達克指數跌269.92點或3.41%，收7647.02點，也出現2019年以來最慘淡的一天。

台股今天早盤一度挫近200點，跌破年線10449點，也失守10400點整數關卡，低點下探10363點，不過，隨後跌幅收斂，至9時10分左右，加權指數來到10418.50點，下跌139.79點，成交值來到新台幣236.52億元。

蘋概股腳軟，權值股中台積電早盤下跌1.6%，至246.5元，大立光下跌1.88%，至4170元，鴻海下跌逾2%，至79.5元。（編輯：楊玫寧）1080514

台股開盤跌78.08點

（中央社台北14日電）台北股市今天開盤跌78.08點，加權股價指數為10480.21點，成交金額新台幣30.87億元。1080514

美中貿易戰升溫 亞股開盤一片慘綠

（中央社東京14日綜合外電報導）東京股市今天開盤大跌，延續全球股市頹勢，主因美中貿易戰升溫，帶動日圓走強，亞股也在悲觀氣氛中走跌。

法新社報導，日經225指數早盤下挫377.19點或1.78%，來到20814.09點；東證一部指數下跌27.34點或1.77%，來到1513.80點。

北京當局昨天宣布將對價值600億美元的美國商品加徵關稅，自6月1日生效，報復美國祭出新一輪加徵關稅措施，以及華府計劃對近乎所有中國進口商品徵稅。

華爾街股市聞訊重挫，道瓊指數挫跌617.38點或2.38%，收25324.99點。

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）首席策略師伊藤嘉洋（Yoshihiro Ito）發表評論說，美股全面血崩後，「日股似乎可見賣壓出籠，日圓走強也影響股價上漲空間」。

他說，投資人「擔心貿易戰升溫將對全球經濟帶來負面影響」。

香港恆生下跌2.04%，上證綜指下跌1.21%，台股下跌0.77%。

南韓股市KOSPI指數下跌0.20%，澳洲股市S&P/ASX 200指數下跌1.23%，新加坡股市富時海峽時報指數下跌0.92%。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1080514