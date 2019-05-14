美中貿易戰升溫 螢幕下指紋辨識產品具防禦性

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美中貿易戰升溫，市場擔憂手機產業受到衝擊。分析師預估，螢幕下指紋辨識是中美貿易戰下最具防禦性的電子產業，螢幕下指紋辨識手機相對不受關稅影響。

美中貿易戰加劇，美國貿易代表署（USTR）今天對外公布對中國剩餘3000億美元商品加徵關稅詳情。相關品項包含從農畜產品、衣物、家居商品、手機、筆電等消費品。外界擔憂不利於包括蘋果（Apple）供應鏈在內的電子產業。

天風國際證券分析師郭明錤出具報告預期，螢幕下指紋辨識是中美貿易戰下最具防禦性的電子產業。原因包括3項，首先螢幕下指紋辨識預估今年和明年成長能見度高、其次未來1年到2年有清晰的規格升級路線。

此外，螢幕下指紋辨識手機相對不受關稅影響，報告指出，儘管中國安卓（Android）品牌手機都在中國製造，但幾乎不賣到美國。另外韓國三星（Samsung）賣往美國的Android手機，幾乎在越南與韓國生產。

受惠光學螢幕指紋辨識手機需求強勁，報告大幅上修今年螢幕指紋手機出貨量到2.8億支，上修幅度達到60%到70%。

從供應鏈來看，報告預期中國大陸掛牌的匯頂、水晶光電、台灣掛牌的神盾和新鉅科可望切入相關供應鏈，主要是相關廠商至少符合市占率高、訂單能見度高、或者是螢幕下指紋業務對整體營收與獲利貢獻高其中一個條件。

研調機構先前指出，無論是光學螢幕下指紋辨識，還是超聲波螢幕下指紋辨識，都必須搭載有機發光二極體（OLED）顯示面板，有利OLED面板發展。

智慧型手機螢幕下光學指紋辨識技術備受矚目。分析師先前預期，全球智慧型手機品牌，包括蘋果與三星可能大量採用光學式螢幕下指紋辨識（under-display fingerprint recognition）。（編輯：郭萍英）1080514