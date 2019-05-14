台灣企業家寫生技傳奇 造價上億美元園區啟用

百進生技公司在南加州聖地牙哥的園區8日啟用，來自台灣的創辦人賴正光（中）、中央研究院院士錢煦（右）、駐洛杉磯辦事處長朱文祥（左）出席揭幕典禮。（駐洛杉磯科技組提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 108年5月14日

（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）台灣企業家賴正光創辦的百進（Bio Legend）生技公司近日啟用一座耗資1億4000萬美元的免疫學研發園區，並發表回饋家鄉的計畫。

園區位於南加州的聖地牙哥，這裡是全球生物科技重鎮，與舊金山、波士頓並稱美國三大生技產業聚落。

百進生技成立於2002年，目前是全球第一大抗體及試劑研發生產供應商，全球員工超過500人，8日在聖地牙哥啟用的新園區占地8英畝，300多名生技學者與工商人士出席揭幕儀式。

賴正光是出身苗栗的客家人，在全球免疫學界負有盛名，在抗體及試劑研發方面都有傑出成就，被譽為生技界的台灣之光。

賴正光的成就獲得美國聖地牙哥加州大學（UCSD）生物工程系教授、中央研究院院士錢煦稱許。錢煦在回憶錄「學習、奉獻、創造」中提到賴正光是「華人創辦生物工程企業之楷模」。

啟用典禮當天並舉辦「國際免疫學會議」（Biolegend Campus Inauguration Symposium），主題是「癌症免疫治療現在和未來展望」，包括2018年諾貝爾醫學獎、唐獎得主艾利森（James P. Allison）等多名免疫學權威出席。

賴正光心繫故鄉台灣，除了贊助、促成國際知名的Keystone國際免疫學會議在台舉辦，下一階段將致力於竹北生醫園區第二生技大樓的建置，目標建立百人的研發中心，有助於台灣高階生醫人才就業。

科技部「博士創新之星」（LEAP）計畫的學員中，賴正光選拔了5人到百進聖地牙哥總部、波士頓分公司研習，如表現優秀，有機會成為台灣研發中心的種子幹部。（編輯：施燕飛）1080514