非洲豬瘟疫區肉品攜入境 綠委提案初犯就罰100萬

民進黨立委吳焜裕（左起）、何志偉、林靜儀，14日在立法院舉行「中國豬肉進不來，台灣發大財」記者會，現場吃台灣豬肉乾表達力挺台灣本土豬肉產品的訴求。中央社記者施宗暉攝 108年5月14日

（中央社記者陳俊華台北14日電）民進黨立委何志偉今天說，為防範非洲豬瘟，將再次提動物傳染病防治條例修法，從疫區攜帶豬肉製品且沒申請檢疫，初犯罰鍰提高到100萬元、累犯300萬元；防檢局說，全力協助修法。

民進黨立委何志偉、林靜儀、吳焜裕上午在立法院舉行「中國豬肉不要來，台灣發大財」記者會，並提出動物傳染病防制條例第45條之1條文修正草案，將攜帶非洲豬瘟疫區豬肉、肉製品入境，且未依規定申請檢疫的罰鍰，初犯從現行新台幣20萬元提高到100萬元、累犯從100萬元提高到300萬元。

何志偉說，從2018年11月30日動物傳染病防治條例修法後至今，5個月共有235件開罰20萬元的案例，顯見民眾對疫情危害的警覺性還是不足。參考其他國家的罰則，澳洲最高可開罰920萬元，日本罰鍰跟台灣差不多，但最高能處3年以下有期刑期。

林靜儀表示，中國、香港、東南亞國家都已經有非洲豬瘟，麻煩航空公司協助宣導，在旅客登機前把含肉製品都丟掉，不要帶上飛機。與其跟民眾說這個可以帶、那個不能帶，不如跟民眾說「不要帶肉品回台灣」，就這麼簡單，罰則當然盡量希望不要罰到人，但警惕是需要的。

吳焜裕說，感謝農委會、防檢單位每天辛勤把關，雖然非洲豬瘟對人體沒有影響，對若豬隻感染後，死亡率非常高，為了守護滷肉飯，要用各種方法防堵非洲豬瘟進到台灣；當有人強調發大財、人進來的時候，他更擔心非洲豬瘟會隨著人進到台灣。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局主任秘書鄭純彬表示，修法提高罰鍰，站在國家立場一定全力協助修法，外來的動、植物疾病入侵，對農業絕對是很大的傷害，若修法提高罰則對台灣的農業、畜牧業是有很大幫助。

鄭純彬說，防檢局做過統計，違規最多就是中國大陸，因為他們的訊息是不公開、不透明的，民眾根本不知道有非洲豬瘟，且不只是豬肉，還有牛肉、雞肉、鴨肉等，每天在機場要處理這些肉品也很頭痛；若旅客付不出罰鍰，「馬上就會遣送回去」。（編輯：楊凱翔）1080514