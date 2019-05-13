香港首例非洲豬瘟 業者同意撲殺6000隻豬

香港新界上水屠房日前被驗出首例非洲豬瘟後，港府決定撲殺屠房6000隻活豬，但遭業者反對並堵門抗爭（圖）。不過雙方12日二度協商，豬商態度軟化，同意今天起全面撲殺，預計7天內完成。（中通社提供）中央社 108年5月13日

（中央社台北13日電）香港新界上水屠房日前被驗出首例非洲豬瘟後，港府決定撲殺屠房6000隻活豬，但遭業者反對並堵門抗爭。不過雙方昨天二度協商，豬商態度軟化，同意今天起全面撲殺，預計7天內完成。

港府11日通報，上水屠房來自中國大陸廣東省湛江市的豬隻樣本含有非洲豬瘟，決定撲殺屠房6000隻豬，但遭到業者反對。豬商認為，屠房（屠宰場）個別豬隻有非洲豬瘟病毒，不代表其他豬隻都受感染，要求先行檢驗豬隻，再作銷毀決定。

綜合星島日報、明報報導，業界前天與官方代表會面4小時後宣布談判破裂，從屠房推出6隻活豬擋門，還以兩部貨車阻止其他車輛進出通宵留守，揚言不排除開車到政府總部抗議。

不過昨天中午，雙方經過第二輪協商後，豬商態度軟化，同意政府今天起銷毀上水屠房6000隻豬，預計七天內完成。

報導引述鮮肉大聯盟表示，這次讓步是為大局著想，因官方已釋出誠意，加上6000隻豬已擺放4天，考量食用安全及業界生意因素後作出讓步。

食衛局副局長徐德義會後表示，與業界達成3項共識，包括雙方同意盡快銷毀上水屠房的活豬，消毒後盡快重開屠房；政府繼續與中國海關總署緊密聯絡，透過與業界溝通，希望盡快提供活豬到荃灣屠房；以及若再發現非洲豬瘟，如何調節撲殺或銷毀行動。

徐德義表示，政府將按市價向業界賠償，但他未透露賠償金額。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1080513