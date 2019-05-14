蔡總統：從不是挑釁者 捍衛主權會勇敢站起來

總統蔡英文（前中）14日表示，她從來都不會是一個挑釁者，遇到要捍衛台灣主權、捍衛民主自由，她會很勇敢站起來，與權力鬥爭沒有關係。中央社記者郭日曉攝 108年5月14日

（中央社記者溫貴香台北14日電）總統蔡英文今天被詢及高雄市長韓國瑜批評她只有在權力鬥爭時比較強硬一事表示，她從來都不是一個挑釁者，遇到要捍衛台灣主權、捍衛民主自由，她會很勇敢站起來，與權力鬥爭沒有關係。

蔡總統上午在內政部長徐國勇、總統府國策顧問黃承國等人陪同下出席木柵忠順廟保儀大夫1262週年聖誕千秋祝壽三獻大典，總統抵達現場後信眾們高呼總統加油，總統進場逐一與熱情民眾握手致意，隨後上香恭祝國泰民安。

針對記者問到韓國瑜鬆口只願意接受徵召且選上到高雄辦公並批評蔡總統只有在權力鬥爭時比較強悍，總統會後受訪表示，韓國瑜市長當選差不多5個月，國民黨內部初選是家務事，她不便評論。

總統表示，她可以理解韓國瑜的挑戰蠻高的，前面兩任高雄市長不論謝長廷或陳菊都做得很好，這個門檻確實蠻高，韓國瑜擔任市長5個月以來，我們也不知道韓國瑜實質上碰到什麼困難，不過，韓國瑜現在最重要的事情是在議會答詢時能夠充分回答議員的問題。

至於選上要到高雄辦公一事，總統說，韓國瑜應該先把市政、尤其是議會的備詢先處理好。

韓國瑜批評蔡總統只有在權力鬥爭時才比較強悍，總統說，「我聽不懂權力鬥爭是什麼？我在必要時候要清楚表達台灣人的立場，就會站起來堅定表達台灣的立場，在過去幾年致力於維持區域的和平穩定，從來都不會是一個挑釁者。」遇到要捍衛主權、捍衛民主自由，她會很勇敢站起來，與權力鬥爭沒有關係。

記者問總統到高雄上班、行政院長在台北上班，是否可行性不高，總統表示，韓市長只是一句話，沒有提出後面嚴肅的思考是什麼？這是國民黨內部競爭的一部分，不多做評論。（編輯：郭萍英）1080514