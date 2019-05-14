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回應柯文哲避戰說 總統：應先請他講如何避戰[影]

最新更新：2019/05/14 12:03
影片來源：中央社

（中央社記者溫貴香台北14日電）台北市長柯文哲日前質疑蔡總統「親美抗中」並認為國家最高戰略是避戰，總統蔡英文今天回應，如果柯文哲覺得自己對外交與國際戰略有很好的研究，應該先講一講要如何避戰這件事情。

蔡總統上午在內政部長徐國勇、總統府國策顧問黃承國等人陪同下出席木柵忠順廟保儀大夫1262週年聖誕千秋祝壽三獻大典，總統抵達現場後信眾們高呼總統加油，總統進場逐一與熱情民眾握手致意，隨後上香恭祝國泰民安。

柯文哲日前質疑蔡總統「親美抗中」戰略，柯文哲表示，對國防部來說才是可戰，要確保國家有戰鬥的力量，但站在國家最高戰略，是避戰為上，這在戰略邏輯上不太一樣。他指出，不是覺得蔡總統有失身分，只是對她的戰略很存疑。

蔡總統會後受訪表示，過去幾年，處理兩岸關係或區域事務都非常謹慎，從來不是挑釁者，國際社會非常肯定台灣政府在這些事務上處理得宜，台灣也是這個區域和平穩定的貢獻者，只要稍微注意一下國際情勢的人都可以理解這個道理，也知道國際間對台灣的評價很正面。

總統表示，至於「避戰」，如果柯文哲自己認為對於外交與國際戰略有很好的研究，倒是他（柯文哲）先講一講他要如何避戰這件事情。（編輯：楊凱翔）1080514

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