王柏融回一軍首戰有表現 1安1保送1得分

旅日火腿隊台灣好手王柏融（前）14日回到一軍，與樂天隊交手首打席就敲安，單場2打數1安。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北14日電）旅日火腿隊台灣好手王柏融今天回到一軍，相隔14天沒有一軍出賽，打擊手感不受影響，今天與樂天隊交手首打席就敲安，單場2打數1安，火腿隊終場以13比1拿下勝利。

王柏融4月29日與軟銀隊比賽途中被換下場，因左大腿後方肌肉緊繃下到二軍休息，5月11日首度二軍實戰、5月12日再度於二軍出賽，二軍總計4打數敲出1支安打，打擊手感不受影響。

火腿隊今天與樂天隊交手，王柏融回到一軍馬上被排入先發打序，任指定打擊、打第5棒，2局首打席與投手纏鬥13球，敲出左外野方向安打，5局選到保送，靠著渡邊諒安打、犧牲短打、高飛犧牲打替球隊跑回第1分。

王柏融6局打擊機會敲出中外野方向飛球出局，8局棒次由谷口雄也代打，提前退場休息。王柏融今天總計2打數敲出1支安打選到1次保送，另有1得分，賽後打擊率2成82。

火腿隊今天投打發揮，5局靠著王柏融保送、接連安打、犧牲打攻下2分，取得領先，7局再靠著石井一成二壘打開啟攻勢，單局3安、1保送，再拿2分，樂天隊7局下半靠著陽春砲追回1分。

8局火腿隊一口氣打了13人次，單局6安，包括石井一成的2分砲，另有3次保送，加上樂天隊守備失誤送分，攻下9分大局、奠定勝基。火腿隊先發投手有原航平今天8局優質先發，被敲4安，投出7次三振，僅失1分，有效壓制對手打線，拿下個人本季第5勝。（編輯：張雅淨）1080514