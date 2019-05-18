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科技部率新創進軍法國展 首日告捷簽訂500萬美元

最新更新：2019/05/18 14:03

（中央社記者潘姿羽台北18日電）科技部次長許有進帶領台灣10家科技新創前進法國新創展Viva Tech 2019，首日傳出捷報，台灣大學iTech團隊研發的精準定位解決方案在業界備受關注，獲法國廠商簽訂高達500萬美元的訂單。

Viva Tech是全球重要的科技指標展會活動，今年吸引來自125個國家的9000家創業公司、1900位投資人與會。

科技部今天發布新聞稿表示，這次參展的科技部台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena，TTA）結合價創計畫、交大IAPS團隊，深獲各國高度關注，其中更以台灣大學iTech團隊研發的精準定位解決方案，開展首日就獲得法國TWNS HILL電動車廠約計500萬美元的訂單，不只傳出佳績，更深化與歐洲市場的商機鏈結。

許有進開幕時表示，科技部將以TTA為台灣科技新創品牌，向世界溝通，未來透過參與CES、VIVA TECH，以及多國國際大型展會，鏈接國外新創資源與投資，有助開拓多國產業領域別合作機會，並強化台灣在科技生態圈的重要地位。

駐法國台北代表處大使吳志中說，法國是台灣第二大的科技合作夥伴，近幾年法國與台灣科技部也有很多合作機會與交流，期許未來台法兩國間，建起完整的新創生態圈，有更多的合作與交流。（編輯：郭萍英）1080518

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