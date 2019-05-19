外交部：索羅門國會議員多數支持台索邦交

外媒報導友邦索羅門群島2名國會議員要求與中國建交，外交部發言人李憲章19日表示，目前索羅門政壇，包含內閣在內的議員，支持台索關係者仍占多數。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北19日電）外媒報導友邦索羅門群島2名國會議員要求與中國建交，外交部今天表示，包含內閣在內的議員，支持台索關係者仍占多數。

三立新聞網報導，澳洲廣播電台駐索羅門群島的記者Evan Wasuka，17日在推特轉發索羅門媒體報紙頭版，指出有2位最大省份國會議員要求索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）在6個月內和中國建交。

外交部發言人李憲章今天表示，索羅門群島為內閣制民主憲政國家，國會共計50個議席。目前索國政壇，包含內閣在內的議員，支持台索關係者仍占多數，索國總理蘇嘉瓦瑞伉儷日前率領內閣成員，出席台灣海軍敦睦支隊艦上酒會即為明證。

李憲章表示，本屆索國國會如同以往，仍是多黨林立，內閣也屬多黨聯盟，因此即便內閣中個別黨派或國會中少數議員主張與中國建交，仍難形成共識或政策。

李憲章指出，台索關係穩健成長，各項合作計畫包含農技推廣、醫衛中心、台灣獎學金、潔淨能源等均成效卓著，深受索國朝野及多數民眾肯定與認同。駐館將持續與索國各界積極交往，多方爭取友台情誼，並協助索國政府落實國家發展政策，透過互利互惠踏實外交，深化台索邦誼。

索羅門4月舉行國會大選後，也曾一度傳出邦交不穩，日前「澳洲人報」（The Australian）報導，蘇嘉瓦瑞正在考慮和台灣斷交，改與中國建交。外交部長吳釗燮5月初曾指出，邦交應該不會有問題，「目前很有信心」。（編輯：蘇龍麒）1080519