更多編輯台推薦新聞：
特派分析／克什米爾危機 看阿拉伯領袖如何背叛穆斯林
國際

特派分析／克什米爾危機 看阿拉伯領袖如何背叛穆斯林

早安世界》英駐港領事館職員赴中失聯兩週 北京證實遭行政拘留
早報

早安世界》英駐港領事館職員赴中失聯兩週 北京證實遭行政拘留

媒體查出凶手警方卻不抓人 日本記者清水潔揭共犯結構
文化

媒體查出凶手警方卻不抓人 日本記者清水潔揭共犯結構

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

外交部：索羅門國會議員多數支持台索邦交

最新更新：2019/05/19 18:58
外媒報導友邦索羅門群島2名國會議員要求與中國建交，外交部發言人李憲章19日表示，目前索羅門政壇，包含內閣在內的議員，支持台索關係者仍占多數。（中央社檔案照片）
外媒報導友邦索羅門群島2名國會議員要求與中國建交，外交部發言人李憲章19日表示，目前索羅門政壇，包含內閣在內的議員，支持台索關係者仍占多數。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北19日電）外媒報導友邦索羅門群島2名國會議員要求與中國建交，外交部今天表示，包含內閣在內的議員，支持台索關係者仍占多數。

三立新聞網報導，澳洲廣播電台駐索羅門群島的記者Evan Wasuka，17日在推特轉發索羅門媒體報紙頭版，指出有2位最大省份國會議員要求索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）在6個月內和中國建交。

外交部發言人李憲章今天表示，索羅門群島為內閣制民主憲政國家，國會共計50個議席。目前索國政壇，包含內閣在內的議員，支持台索關係者仍占多數，索國總理蘇嘉瓦瑞伉儷日前率領內閣成員，出席台灣海軍敦睦支隊艦上酒會即為明證。

李憲章表示，本屆索國國會如同以往，仍是多黨林立，內閣也屬多黨聯盟，因此即便內閣中個別黨派或國會中少數議員主張與中國建交，仍難形成共識或政策。

李憲章指出，台索關係穩健成長，各項合作計畫包含農技推廣、醫衛中心、台灣獎學金、潔淨能源等均成效卓著，深受索國朝野及多數民眾肯定與認同。駐館將持續與索國各界積極交往，多方爭取友台情誼，並協助索國政府落實國家發展政策，透過互利互惠踏實外交，深化台索邦誼。

索羅門4月舉行國會大選後，也曾一度傳出邦交不穩，日前「澳洲人報」（The Australian）報導，蘇嘉瓦瑞正在考慮和台灣斷交，改與中國建交。外交部長吳釗燮5月初曾指出，邦交應該不會有問題，「目前很有信心」。（編輯：蘇龍麒）1080519

索羅門群島小檔案
  • 地理位置：為南太平洋地區第三大島國，位於澳洲昆士蘭州東北方約1800公里
  • 人口：約60萬
  • 語言：官方語言為英語，但方言多達87餘種
  • 首都：荷尼阿拉
  • 與台灣關係：1983年建交
  • 資料來源：外交部
延伸閱讀
美國務次卿致電索羅門總理 談與台灣關係重要性海軍敦睦艦隊訪索羅門 索國總理登艦出席酒會傳索羅門邦交不穩 總統：與友邦一起努力穩邦交
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報