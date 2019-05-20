蔡總統：執政3年扭轉國民黨錯誤 迎來投資大爆發

（中央社記者顧荃、葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天表示，國民黨執政留下很多問題，例如以中國為主軸的經濟政策，讓台灣經濟進入困頓期。她上任後扭轉了過去的錯誤，調整台灣經濟體質，終於迎來「投資大爆發」。

蔡總統執政屆滿3週年，她今天在總統府舉行「3年有成 台灣進步關鍵字」記者會。

蔡總統表示，很多關心她的朋友，認為她實在很傻，做得越多，被罵得越兇；做了一堆長遠規劃，短期都看不見，得罪人的事，別人都第二任再做、或乾脆不做，只有她第一任就做。但該做的事，就必須要做。如果第一任不敢做，第二任也不會有勇氣去做。她付出的政治代價確實很大，但如果她只做炒短線的事，這個國家就只會原地踏步，甚至是越來越衰弱。

她說，因為這3年的努力，扭轉了過去的錯誤，如果延續國民黨「把經濟鎖在中國」的戰略，「我要請問，在美中貿易戰的風險下，台灣憑什麼可以生存？」這3年不斷幫台灣調整經濟體質，終於迎來了「投資大爆發」的時刻。外商加碼投資，台商競相回流，還有前瞻特別預算的投資帶動了內需成長。

蔡總統說，提到國民黨，她還記得很清楚，3年前她與前總統馬英九交接時，馬有特別提到年金改革不能夠再等。政府歷經了很困難的過程，處理軍公教年金改革，確保年金「至少30年不破產」，維持國家財政一定的穩定度，有更多的資源能夠照顧更多的人。

她表示，如果在國民黨執政時就開始處理年金改革，相信那時候會更好處理，也會更溫和一點，越拖到後面，處理會越困難，國家所要付出的代價也會越大。

蔡總統指出，同樣的道理，國民黨上次執政留下很多問題，需要後面接手的人處理。例如國民黨以中國市場跟中國經濟為主軸的台灣經濟發展政策，在過去國民黨執政8年，確實讓台灣經濟經歷了成長的困頓期；她執政之後做了調整，讓台灣經濟可以有更大的自主空間、持續改善投資環境，經濟成長的力道越來越大。（編輯：楊玫寧）1080520

（中央社製表）