華為遭美制裁 分析師：提防美方施壓供應鏈

路透社引述知情人士的說法報導，Google已停止跟中國華為技術公司的部分合作業務。圖為華為日前在台灣推出新機P30。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北20日電）Google停止與華為合作，經濟部長沈榮津表示，將造成手機品牌版圖變動，但訂單仍會留在台廠供應鏈；分析師說，相關台廠股價已反映利空，未來需觀察美方是否逼亞洲供應鏈表態。

路透社引述知情人士的說法報導，Google已停止跟中國華為技術公司的部分合作業務，其中涉及軟硬體產品和技術服務的轉移，華為新一代Android手機將無法使用Google Play、Gmail、YouTube等應用程式。沈榮津表示，身處華為供應鏈的台廠，敏感度、應變能力都很強，看好手機品牌訂單仍會留在台廠。

國泰證期顧問處經理蔡明翰今天接受中央社記者採訪表示，手機的台廠供應鏈可分為蘋果（Apple）與非蘋兩大陣營，大部分非蘋陣營供應鏈不會只做華為一家的生意，也可能供貨給三星、OPPO等品牌，在一消一長之下，訂單的變化幅度不會太大。

蔡明翰說，雖然沈榮津的說法合理，但今天華為供應鏈股價卻反映保守格局，這是因為投資人關注焦點並非從華為事件出發，而是擔憂美中貿易戰持續延燒會導致市場需求明顯萎縮，可能造成經濟衰退，著眼的是更大層面。

據他觀察，華為來自中國內需的占比超過7成，近期無論是美國制裁或Google停止合作，對華為海外業務的影響可能有限，不會讓華為因此倒閉，唯一需要顧慮的是供應鏈無法繼續支持華為，未來一到兩週需觀察美方是否施壓逼迫亞洲供應鏈表態。

蔡明翰表示，原本貿易戰就以科技股為賣壓重心，過去一週股價止穩，卻出現華為事件，故短線空方氣勢較強，但目前台廠供應鏈股價已反映貿易戰與華為事件利空，預期本週下半週止跌反彈的機會蠻高。

凱基投顧台股策略分析師張明祥指出，華為的半導體關鍵零組件多數來自美國，未來若半導體安全庫存用完，將造成華為基地台生產、光通訊設備及手機製造等全數停擺，間接影響台廠華為供應鏈下半年的拉貨力道。

他說，華為採購自美商的許多半導體零組件並沒有可替代的供應商，包含英特爾（Intel）的晶片及賽靈思（Xilinx）的可程式化邏輯閘陣列IC（FPGA）等。

張明祥表示，先前在貿易戰空窗期時，華為曾於3、4月對供應鏈積極拉貨，帶動部分科技股今年第2季動能優於預期，並支撐台股企業獲利下修情況於3月底出現短暫止穩，如今恐再度因華為斷鏈事件，使下半年科技業旺季不旺機率明顯升高。

張明祥分析，由於華為占台積電、大立光、鴻海等三大權重股的獲利比重分別高達8%、22%、5%，對台股未來的獲利影響與信心衝擊不可謂不大。（編輯：蘇志宗）1080520