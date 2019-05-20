Google傳中止合作 華為歐洲市場可能受重創

Google已中止與華為合作部分業務，包括軟體、硬體和技術服務的轉移，僅能繼續使用公開的開放原始授權碼。此舉料對華為的歐洲市場造成較大衝擊。圖為華為門市。（中央社檔案照片）

（中央社紐約19日綜合外電報導）Alphabet旗下的搜尋巨擘谷歌已中止與華為合作部分業務，包括軟體、硬體和技術服務的轉移，僅能繼續使用公開的開放原始授權碼。此舉料對華為的歐洲市場造成較大衝擊。

路透社報導，谷歌（Google）發言人指出，公司「會遵守命令，也正在檢視可能的影響」。除此之外，並未提供更多細節。

知情人士表示：「華為將只能使用Android的公開版本，無法使用Google的專屬應用程式和服務。」

Gmail、YouTube與Chrome瀏覽器等Google熱門的App，未來將在華為裝置上的Google Play Store消失，因為這些服務並未涵蓋在開放原始碼授權內，且需與Google公司簽署商業協議。然而，華為手機現行用戶將能繼續下載Google所提供的更新App。

華為指出，已經花了好幾年時間制定應急方案，開發自己的技術，以防有一天被禁止使用Android系統。華為也表示，其中一些技術已經在中國出售的商品中使用。

對中國市場來說，這項舉措預料將帶來極小的衝擊。由於大多Google行動App在中國被禁，相應服務被騰訊和百度等中國競爭對手取代。

不過，華為的第2大市場歐洲的業務卻可能會受到衝擊，因為華為在歐洲取得Google這些服務的授權。

CCS Insight研究部副總裁布拉柏（Geoff Blaber）說：「擁有這些App，對智慧手機製造商來說至關重要，才能在像是歐洲等地區保有競爭力。」

知情人士說，Google內部仍在討論中止部分業務後，影響特定服務的相關細節。華為發言人17日表示，華為多名律師正在研究遭列黑名單後的衝擊。目前未能與華為取得聯繫，獲得進一步評論。

美國商務部代表也未立即置評。

美國總統川普政府16日將華為和70家附屬事業列入貿易黑名單，禁止華為在未經政府許可下，向美國企業採購零組件和技術。由於華為仰賴美國供應鏈，此舉將使華為難以出售部分產品。（譯者：王品軒/核稿：陳昱婷）1080520