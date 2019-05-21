5年來規模最大 逾20艘海軍船艦22日東部外海操演

國軍東部海域戰備操演22日正式登場，將有超過20艘船艦在東部外海演訓，21日晚間錦江級巡邏艦「金江艦」（圖）實施緊急出港科目，媒體則登上左營艦隨行採訪。中央社記者郭日曉攝 108年5月21日

（中央社記者游凱翔宜蘭21日電）國防部今天晚間邀請媒體登左營艦，採訪明天東部外海的戰備訓練，屆時包括去年剛成軍的派里級「銘傳」、「逢甲」雙艦在內，超過20艘船艦將參訓，是海軍自103年來最大的公開操演。

這次國軍漢光35號演習，國防部共安排媒體參與3次邀訪行程，分別是28日的彰化戰備道操演、30日位在屏東滿豐射擊場的「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」及明天的東部海域戰備操演。漢光35號實兵、部分實彈演練則預計於27日至31日舉行。

針對明天的東部海域戰備任務，國軍今晚邀請媒體先行登上左營艦（DDG-1803），屆時將有超過20艘船艦在東部外海演訓，這也是繼民國103年漢光30號演習、時任總統馬英九親自出海校閱後，近年來規模最大的海上公開操演。

特別的是，去年11月成軍的派里級雙艦，「銘傳（PFG-1112）」與「逢甲（PFG-1115）」，將參與此次操演；另外，還有康定級巡防艦（拉法葉艦）、濟陽級巡防艦、錦江級巡邏艦、沱江級巡邏艦、光華六號飛彈快艇等。

22日東部海域戰備任務，包括107年剛成軍的派里級「銘傳」、「逢甲」雙艦（圖）在內，超過20艘船艦將參訓，是海軍自103年來最大的公開操演。（中央社檔案照片）

國防部指出，此次演練是假想敵軍襲擊蘇澳中正軍港，另有大批空中目標飛越海峽上空，並指向台灣本島北部。蘇澳作戰中心依敵情威脅發布港區備戰，左營艦緊急出港後進行戰力保存，並航行東部與花蓮港的海上支隊會合，進行戰力整合對抗來犯的船艦。

根據軍方規劃，晚間啟航後將演練戰損操演（機庫中彈搶修）；而明天清晨將演練防空作戰、海空聯合反潛、反水面作戰實彈射擊、制空作戰實彈射擊及海上整補。

實彈射擊的部分，海軍預計將進行五吋艦砲、七六快砲、方陣快砲、反潛火箭射擊，以及高線傳遞（海上整補）演練；空中兵力部分，幻象2000、F-16及IDF經國號戰機，將分別發射雲母、響尾蛇、劍一飛彈攻擊空中目標。（編輯：李信寬）1080521